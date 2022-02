A napokban több olvasónk is azzal a panasszal kereste meg lapunkat, hogy csupán néhány hetet kaptak a szegedi önkormányzattól arra, hogy a Mester utca és a Vályogos utca között bérelt területeket elhagyják úgy, hogy minden építményt, kerítést lebontanak ott, valamint a növényzetet is kitakarítják. Kalló István például 7 éve bérel egy területet a kiskundorozsmai utcában, gyümölcsfákat ültetett oda, kerítést húzott fel, és egy tárolót is kialakított, most viszont mindezt el kell tüntetnie.

– Mindenféle egyeztetés nélkül felmondta a szerződést az önkormányzat, levélben értesítettek róla novemberben, akkor azt kérték, hogy december 31-ig hagyjam el a területet, de fellebbeztem. Így most február 15-ig kell visszaadjam az ingatlant, viszont télvíz idején ez nem kivitelezhető, hiszen fagyban, sárban, hóban nem lehet a 40 centi mélyre leásott betonoszlopokat kiszedni és bontásokat végezni. Három szakembertől is segítséget kértem már a munkában, de senki sem vállalta ebben az időben. Ráadásul a gyümölcsfáim idén teremnének először – panaszolta a férfi.

Sárban, fagyban kell a bérelt területről eltakarítaniuk mindent. Fotó: Karnok Csaba

Hozzátette, több mint harmincan bérelnek területet, most összefogtak, és petíciót nyújtottak be az önkormányzathoz, hogy ne szüntessék meg a bérleti szerződést. Megjegyezte, ha az nem is valósulhat meg, már annak is örülnének, ha legalább a nyarat meghagynák nekik a bontásra.

A bérlők úgy tudják, hogy a város erdőt szeretne telepíteni a területre, emiatt mondták fel a szerződést. Ugyanakkor Bárkányi Márton, aki szintén bérlő, lapunknak elmondta, ez már 15 évvel ezelőtt is napirenden volt, de meghiúsult a terv, mert kiderült, hogy vízügyi és munkaterület is egyben az a rész.

– A terület egy részén magasfeszültségű vezeték van, míg az utca teljes hosszában szennyvíz- és ivóvízvezeték fut, sőt a legvégén található a szennyvíztisztító. Emiatt nem fásítottak akkor. Mi egyébként az itt élőkkel nem vagyunk a faültetés ellen, mi magunk is ültettünk már fákat, többek közt a bérelt részekre is, hiszen nyaranta nagyon nagy por van, a növények egy részét megfogják. De nemcsak a portól óvtuk magunkat, a bérleményre ültetett növényekkel és felhúzott építményekkel a betörőktől is védjük magunkat, éppen ezért attól tartunk, hogy ha itt erdő lesz, akkor csökken a közbiztonság, valamint jelentős mennyiségű szemét lesz majd itt, ugyanis ez jellemző az ilyen erdőkre, hogy sokan odahordják a hulladékot – magyarázta.

A bérlők közt egyébként van olyan, aki 40 éve termeszt ró­zsát a bérelt földön, és olyan is, aki kerti virágot termeszt ott, és azt a piacra hordja eladni nyugdíja kiegészítéseként. Ennek viszont most vége lehet. Az ügyben megkerestük a szegedi önkormányzatot is, mely kérdésünkre azt írta, hogy véderdőt telepítenek a területre.

Mihálffy Béla, a körzet önkormányzati képviselője közölte, mindannyian támogatják a fásítást, viszont azt szeretnék, ha a bérleti szerződés megszűnésének időpontját október 15-ére kitolná az önkormányzat. Hangsúlyozta, ez két szempontból is fontos: a lakók jó időben, nyáron le tudnak bontani mindent, míg az oda ültetendő fák nagyobb eséllyel maradnak meg, hiszen köztudott, hogy ősszel érdemes fásítani.