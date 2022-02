Az elmúlt napok tavaszias időjárása a madarakat is felélénkítette, megfigyeltük, hogy még alkonyatkor is a fekete rigóktól volt hangos az udvar.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ahogy az elmúlt években, idén is arra hívta fel a figyelmet, lassan közeledik a költési időszak, ezzel együtt megjelenhetnek az ablakokat, autókat, visszapillantókat támadó madarak.

Napokig támadnak

A jelenségre már kora tavasszal, a költési időszak közeledtével számítani lehet, és bár évről évre hírt ad róla a média, még mindig sokakat meglep. Az MME-hez évről évre érkeznek kora tavaszi bejelentések olyan madarakról, amelyek épületek ablakában, autók visszapillantó tükrében támadják a saját tükörképüket, akár napokon át is kitartva. Közben legyengülhetnek és megsérülhetnek, s nagyon zavaró lehet a folyamatos kopogtatás, illetve az ürülékszennyezés is. A probléma könnyen kezelhető, főleg, ha tudjuk az okát.

Mesterséges felületek

A furcsának tűnő magatartás hátterében az áll, hogy a költési időszak közeledésével felerősödik a madarak területféltő magatartása: a hímek feladata védeni a párjukat és a fészket. A tükörképekben riválist vélnek felfedezni. A természetes környezetben nem létezik a mesterséges tükröződő felületekhez hasonlóan gyakori, ráadásul ennyire stabil és tiszta tükörkép.

A szakértőktől megtudtuk, ahhoz az inger­özönhöz, amelyet a civilizációs környezet „tükörképszennyezése” kiteszi az állatokat, nem volt lehetőségük evolúciós szinten alkalmazkodni, felkészülni. A vélt ellenség nem adja fel, a sokórás, természetellenes harc, amelyet a hormonoktól feltüzelt hímek a saját tükörképükkel vívnak, akár halálos is lehet. Miközben a végkimerülésig küzd, a madár nem táplálkozik rendesen, megsérülhet a betörő üvegtől, és nem védi a területét a valódi riválisoktól, hiszen a tükörkép köti le. A fiókák etetésébe sem biztos, hogy be tud segíteni, így azok is elpusztulhatnak.

Függöny és rémzsinór

Tavaly beszélt lapunknak Tokody Béla, az MME Csongrád-Csanád megyei titkára egy fekete rigóról, amely egy szegedi cég üzletének nagy méretű ablaksoránál támadta a tükörképét napokig. Néhány éve Sásdon küzdött egy hím gólya olyan hevesen a tükörképe ellen, hogy több ablak is összetört.

A párválasztás rövid időszakában fordul elő ez a viselkedés, de ez nem minden fajnál ugyanarra az időintervallumra esik. A szalakóták például csak májusban érkeznek meg, a fekete rigók és a bíbicek fiókái pedig már áprilisban kikelnek.

A problémát megelőzni és kezelni szerencsére egyszerű: el kell takarni a tükröződő felületeket, behajtani a külső visszapillantó tükröket. A tükröződést függöny felhelyezésével is lehet csökkenteni, de lehet próbálkozni a madarakat elriasztó „rémzsinórral” is. A módszerekre az MME honlapján több jó tippet is találnak az érdeklődők.