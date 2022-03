A járvány visszahúzódásával, a betegek számának csökkenésével az egészségügy is visszatér a normális működési rendre, ezért a kormány újabb döntést hozott a koronavírus-járvány miatt kialakult várólisták csökkentésének felgyorsítására. Idén összesen 13,6 milliárd forintot biztosít a halasztott műtétek elvégzésére, hiszen a cél az, hogy a várólisták a járvány előtti szintre rövidüljenek, amely akkor a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tíz legjobbja között volt – ezt Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere jelentett be.



Kiemelte, a várólista-csökken­tési programban végrehajtott ellátásokra 130 százalékos fi­­nanszírozás jár, de a többletfinanszírozás négyötödét a műtétekben közreműködő egészségügyi személyzet juttatásaira kell fordítani.



Lapunknak korábban Mi­hálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókör­zetének országgyűlési képviselőjelöltje (Fidesz–KDNP) azt mondta, hogy bár sok fontos fejlesztés zajlik a szegedi klinikákon is, de emberközeli mó­­don kell fejleszteni az egészségügyet. Tehát azt szeretné el­­érni, hogy minél rövidebbek legyenek a várólisták, és minél előbb ellátáshoz jussanak a megyében élők. Éppen ezért most örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a kormány idén is kiemelt figyelmet fordít a vá­­rólisták rövidítésére.



Kérdésünkre elmondta, a kor­­­­mány már tavaly ősszel több mint 12 milliárd forintot költött arra, hogy minél rövidebbek le­­gyenek a listák és minél többen részesüljenek ellátásban, most pedig 2022 végéig meghosszabbították a váró­lista-­csökkentési programot. Kiemelte, a napokban meghozott döntés új, kedvezőbb elszámolási feltételeket tesz lehetővé, ezáltal pedig még több szolgáltató vehet részt a betegek kezelésében.



A programban valamennyi intézményi várólistán szereplő beavatkozás szerepel. Ott van a szürkehályog-, a mandula-, az orrmandula-, az orrmellék­üregek, a gerincstabilizáló, a ge­­rincdeformitás- és a gerinc­sérvműtété, valamint a prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei is. Emellett a listán szerepel a nőgyógyászati műtét, a térd- és csípőprotézis-­műtét, a coronária-intervenci­­ók, a szív elektrofiziológiai vizsgálata és a jelentős kiterjesztett gerincműtét is.