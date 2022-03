Ugyancsak sok szavazat érkezett a játszóterek karbantartására, felújítására. Az egyéni javaslatok közlekedési lámpák telepítését, szabadon használható, nem bekerített focipálya kialakítását, a belterületi részen a kerékpár­út felújítását, valamint a régebben aszfaltozott utcák javítását szorgalmazták.

Javaslat érkezett még a kerékpárút szegedi szakaszának felújítására, valamint a Kossuth utcai útburkolat javítására is. Szorgalmazták a fiatalok pályaválasztási tanácsadását, karrierlehetőségek bemutatását, karrierfejlesztési tanácsadást, vállalkozási ismeretek oktatását is.

A képviselő-testület áttekintette a beérkezett javaslatokat. A legutóbbi ülésen ezekkel kapcsolatban Tanács Gábor polgármester azt mondta, a közvilágítás bővítése és fejlesztése folyamatban van, jelenleg a közműszolgáltató ajánlatára várnak, amely a Kossuth utca teljes szakaszán jelentene lámpatestcserét. A mellékutcában jelenleg a kompakt fénycsövek még kisebb hibaszázalékkal működnek, és aránylag energiatakarékosak, ezeket csak később cserélik.

Tervben van a Hunyadi tér és a bordányi kiskertek közvilágítási gondjainak megoldása is. A Hunyadi téren a napelemes közvilágítás cseréjére, a kiskertekben új oszlopok elhelyezésére is szükség van. Napelemes lámpatestekkel tudják a legolcsóbban megvalósítani az elképzeléseket, de így is pályázati pénz bevonására van szükség ahhoz, hogy bele tudjon vágni a falu ebbe a milliókat igénylő fejlesztésbe.