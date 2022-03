Mint azt Toroczkai László kiemelte, a programjuk három éve készül, összeállításában pedig nem amerikai vagy izraeli tanácsadók és kampánystratégák vettek részt, hanem a magyar emberek véleményei, javaslatai alapján írták meg.

– A vidék feltámasztását, a mezőgazdaság talpra állítását szeretnénk elérni, a programunk több száz élelmiszeripari ipar üzem megépítését is tartalmazza, hiszen a Mi Hazánk egy igazi vidéki gyökerű párt – fogalmazott Toroczkai László.

– Következetesen a harmadik utat képviseljük, amely a multikkal, illetve a globalista érdekekkel szemben a magyar vállalkozók, a magyar gazdák, magyar munkavállalók érdekeit képviseli – tette hozzá a Mi Hazánk kormányfőjelöltje.

– Itt vagyunk három héttel a parlamenti választások előtt, és a balliberális oldal még csak most kezdi bemutatni a programját, a Fidesz pedig nem is mutatott be semmilyen programot. Én azt gondolom, hogy ez tiszteletlenség a választópolgárokkal szemben – szögezte le Toroczkai László.

A kormányfőjelölt úgy látja, a „vakcina-őrület”, a kötelező oltások kérdése mögött ugyanazok a globális nagyvállalatok álltak, akik most az ukrajnai háborúból is hasznot húznak.

– Abban sem bízok, hogy a választások után nem kezdik újra felfuttatni a covid-őrületet – mondta el Toroczkai László.