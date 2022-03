Makón két postaépület van: a belvárosi a Posta utcában, és az újvárosi a Kossuth utca leg­végén. Ez utóbbi különösen rossz állapotban van, pedig itt is van forgalom – különösen amikor a nagyposta zsúfolt. A hivatalosan 2. posta épületére, leszámítva, hogy a tetőt két-három éve a folyamatos be­­ázások miatt rendbe hozták, lényegében semmit sem költöttek. Éppen ezért jó hír, hogy a napokban megkezdődött a sarki épület homlokzati felújítása.

A makói önkormányzat az idei költségvetésből 20 milliót különített el hasonló munkák­­ra, és úgy tudjuk, ebből 5 millió jut a kispostára. A munkát a Szak-Ma Center Kft. kapta meg, és várhatóan áprilisra végeznek is vele. A korszerűsítés elsősorban a homlokzatot érinti, leverik a régi vakolatot, hőszigetelik a falakat, újravakolják és színre festik.



Fotó: Szabó Imre

A kisposta ügye a képvise­lő-testület ülésén is szóba került. Farkas Éva Erzsébet pol­­gármes­ter azt mondta, lesz belső felújítás is, méghozzá a Start közmunkaprogram egyik elemeként. Ez várhatóan szintén 5 millióba fog kerülni. Ko­vács Sándor, a körzet önkormányzati képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kisposta belső tere rendkívül szűkös. A Délmagyarországnak most azt mondta, az épület hátsó részében önkormányzati bérlakások vannak, és a belső felújítás előtt szerinte érdemes lenne egyeztetést kezdeményezni a Magyar Postával, nem szeretnének-e nagyobb helyet. Ez a városi tulajdonú épülethányad egy részének bevonásával megoldható lenne.



– Jelenleg nemcsak a dolgozók, de az ügyfelek is nehezen férnek el, gyakran az utcán kell várakozniuk

– osztotta meg sze­­mélyes tapasztalatát.