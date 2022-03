Eredetileg 11 ingatlanról volt szó, de kiderült, hogy a Klauzál tér 5. alatti lakás egy olyan 100 százalékos önkormányzati tulajdonú épületben található, ami még nincs társasházzá alakítva. Ez pedig az értékesítés egyik feltétele, így azt a lakást nem jelölték ki eladásra.

A legdrágább lakás a Deák Ferenc utca 22-es számú házban van. Ez egy csaknem 102 négyzetméteres lakás, aminek a forgalmi értéke 47 millió 200 ezer forint. A legolcsóbb pedig egy Béke utcai földszinti lakás, ami 36 négyzetméteres és 12 millió forintra tartják.

Kiderült az is, hogy valaki meg szeretné venni az önkormányzattól a Berlini körút 1 szám alatti üzlethelyiséget. Azonban ezt nem támogatták, éppen azért mert a kiadásból is van bevétele az önkormányzatnak. Ugyanez a helyzet egy Feketesas utcai üzlettel is.

Döntöttek a választókerületi keret felosztásáról is. Ez az az pénz, amit a képviselők költhetnek el. A pénz 40 százalékát fordíthatják arra, hogy a közvetlen lakókörnyezetüket támogassák. Ebből a pénzből szoktak például a képviselők tévét venni a nyugdíjasoknak, vagy éppen támogatni egy körzetükben tartott rendezvényt. Ez mindegyik, nem listán bekerült képviselő esetében több millió forint.