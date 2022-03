Már a parkoló autók számából sejteni lehetett, hogy Böjte Csaba atya, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója népes hallgatóságra számíthatott a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központban. Telt ház fogadta, akadtak, akiknek már csak a karzaton jutott hely.

Családi barátság

Bevezetőjében Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője elmesélte: annak idején úgy találkozott Böjte Csabával, hogy segélyszállítmányt vitt társaival Dévára. Megismerték egymást, nagyon jó barátok lettek és családi barátság is kialakult az atya és az ő szerettei között.

Böjte Csaba atya telt ház előtt beszélt a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központban. Fotó: Frank Yvette

Az Úr egyetlen parancsa

- A lecsengő pandémia után most az orosz-ukrán háború okoz szenvedést. Már mi is befogadtunk 30 kárpátaljai menekültet, nagyobb részük, legalább 15 kicsi gyermek. Kétezer éve Isten azt mondta Jézusnak: fiam, menj el az emberek közé és tanítsd őket, hitesd el velük, jobb békességben, szeretetben élni, mint viszálykodva. Ezt kellene most is meghallgatni és megfogadni - kezdte előadását Csaba testvér, azzal megtoldva: Jézus Krisztus hitt abban, képesek leszünk az Úristen egyetlen parancsa, a szeretet parancsa szerint élni, Isten országát építeni. Így születik, születhet új világ.

- A falak nem kívül, a nagy világban vannak, hanem bennünk, a fejünkben. Krisztus ezeket a korlátokat akarja lebontani, hogy mindenre képesnek érezzük magunkat. Mi, keresztények nem a világvégére készülünk, látjuk a problémákat, de erősebbek vagyunk, legyőzzük azokat - mondta hallgatóságának.

Fotó: Frank Yvette

Elmesélte: a koronavírus-járvány kezdetekor elkezdtek boksztáborokat tartani az alapítványban, az edző hitt a gyerekekben, ők is bíztak benne, és tavaly a fiatal bunyósok 57 aranyat szereztek, négyen-négyen román, illetve magyar korosztályos bajnokok, illetve válogatottak lettek.

- Ha álmot látsz, a mennyei Atya segít, bátorít, hogy megvalósíthasd. De a munkát, a célig vezető olykor göröngyös utat nem spórolhatjuk meg. Munka nélkül nincs gyümölcs - közölte Böjte atya. Hozzáfűzte, büszkén vállalni kell a múltunkat, akármilyen is volt, és hinni kell az újrakezdésben.

- Egy nép is újrakezdheti, mint például mi, magyarok Trianon után. Jó szeretetben élni és hinni kell a jövőben: az aranykor nem mögöttünk van, hanem előttünk - jelentette ki. Az előadást közös ima, a Mi atyánk zárta.

Nagy Sándor polgármester és Böjte Csaba. Fotó: Frank Yvette

Ebéd, találkozás és mise

Az előadást követően többektől kapott ajándékot, váltottak vele pár szót és a könyveit dedikálta a helyszínen az érdeklődőknek. Utána Hatvani Mária híres Tündérkertjében fogyasztott el kísérőivel ebédet, majd Csengelére vitt az útja, ahol helyiekkel találkozott. A napot este szentmise zárja a mindszenti templomban.