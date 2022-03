Rengetegen használják a bank­automatát, mi sem gondoltuk, hogy ennyire népsze­­rű lesz – mondta Farkas János, Magyarcsanád polgármestere, miután arról érdeklődtünk, miként vált be a nagyjából egy hónapja az egészségház elé kihelyezett berendezés. A készüléket nem valamelyik pénzintézet, hanem egy Magyarországon 30 éve mű­ködő, banktechnikai szolgáltatásokkal foglalkozó magánvállalkozás üzemelteti oly módon, hogy az önkormányzatnak csak a helyet és a működtetéshez szükséges áramot kell biztosítania, illetve – forgalomtól függően – díjat fizetni a berendezés használatáért. Hogy ez mekkora lesz, egyelőre nem tudni, a polgármesternek ugyanis még nincsenek pontos adatai a forgalomról. Az biztos, hogy a faluban közel ezren kapnak nyugdíjat vagy fizetést bankszámlára, s aki ezt fel akarta venni, az a helyi postán komoly költséggel tehette ezt meg, vagy utaznia kellett – 10 kilométert Apátfalvára, a legközelebbi ATM-hez. Ez jó négy éven át volt így, akkor zárt be ugyanis a helyi takarékszövetkezet.



A pénzjegykiadó mellett ezek­­ben a napokban egy másik technikai újdonsággal is ismerkednek a magyarcsanádiak. Lakossági napelemes csomag­automatát helyeztek el a posta előtt, amellyel a az érdeklődők a nap 24 órájában képesek csomagokat átvenni.

Ezzel a kényelmi szolgáltatással sokkal egyszerűbbé és biztonságosabbá vált az internetről vásárolt termékek kézbesítése, illetve a magánszemélyek egymás közötti csomagküldése is – mondta a község első embere, aki a falu közösségi oldalán is tájékoztatott mindenkit. Az automata érintésmentes, mobilapplikáción keresztüli egyszerű hozzáféréssel üzemel. A csomag érkezéséről e-mailben tájékoztatják az ügyfelet.