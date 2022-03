A térség országgyűlési képviselőjének meghívására látogatott Csongrádra Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A politikus Farkas Sándorral tartott közös fórumot a Művelődési Központban.

Dömötör Csaba lapunknak elmondta, az április 3-i választás tétje az, hogy folytatódik-e az országépítés időszaka. – Tizenkét év eredményeit tehetjük kockára azzal, ha most nem határozzuk meg jól, hogy ebben a rendkívüli helyzetben mi is a legfontosabb cél. Számunkra egyértelmű: a béke és a magyar emberek biztonsága. Ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy hazánk kimaradjon a mostani katonai konfliktusból. Politikai ellenfeleink nem így gondolják. Fegyvereket, katonákat küldenének a hadszíntérre és olyan szankciókat is támogatnak, amelyek húsba vágóak Magyarország számára: például elzárnák a gázcsapot. Nem tudjuk, hogy egyfajta politikai izgágaságból javasolnak ilyeneket, vagy csupán azért, mert mindent tagadnak és elleneznek abból, ami a kormány felől érkezik, esetleg mások elvárásaihoz igazítják a politikájukat – fogalmazott az államtitkár.

Hozzátette, Csongrád-Csanád megyében a 2010 óta eltelt időszak a gyarapodás periódusa volt, példaként hozva a munkanélküliség arányának 8,4 százalékról alig több mint 1 százalékra csökkenését. Mint elmondta, a beruházások nagyságrendje is jelentősen nőtt, több mint 60 milliárd forinttal, ami 2020-ban már 224 milliárd forintot tett ki. – A fejlesztések megvalósulásához olyan képviselő is kell, aki folyamatosan lobbizik azokért, Farkas Sándor pedig ilyen. Egy komoly tapasztalatokkal rendelkező politikus, aki ezt latba veti, hogy az országnak ez a gyönyörű térsége tartósan a nyertesek között szerepeljen. Nem sértegeti a vidékieket, hanem képviseli őket és küzd értük – szögezte le Dömötör Csaba.