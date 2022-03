Elkezdődött kedden a nyolcadik Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét. A pénzügyi tudatosságot és vállalkozói kompetenciákat fejlesztő programsorozatba csaknem ezer iskola mintegy 170 ezer diákja 450 önkéntes közreműködésével kapcsolódik be idén országszerte. Közéjük tartozik a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolája is, ahol Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár tartott kedden előadást a diákoknak.

Az előadás előtt elmondta, hogy a pénzügyi ismeretek legkönnyebben az iskolarendszeren keresztül, játékos, szórakoztató formában juttathatók el a diákoknak.

Szerinte a pénzügyi tudatosságra neveléssel elérhető, hogy takarékossággal és megfontolt döntésekkel a családok anyagi helyzete is javuljon, ez pedig a nemzetgazdaság szempontjából is hasznos.

A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a pénzügyi világtól nem kell félni, ha valaki kicsit tájékozott, jártas ezen a területen, akkor ezeket el tudja kerülni. A rendhagyó tanórán pedig felhívta a fiatalok figyelmét, hogy legyenek bátrak információkat kérni pénzügyi szakemberektől. Nem kell ugyanis az első ajánlatot elfogadni, tervezni, tájékozódni kell a pénzügyekben is. A Pénzügyminisztérium egyben egy versenyt is hirdetett a középiskolásoknak ZsetON – Hangolódj a pénzügyekre! címmel. Ennek eredménye is, hogy a fiatalokat érdeklik a pénzügyi ismeretek, főleg azóta amióta a pénzügyi technológiák megjelentek a mobiltelefonokon és a számítógépeken is.