Ezt még két ütem követi. Lesz véderdő a Jura ipari parknál és a Maty-érnél is. A tervek szerint 2024-ig tíz hektárt fásítanak majd a város körül. Kiderült, hogy még Kiskundorozsmára is visszatérnek, 150 darab fával. A faültetési program 2 millió forintba kerül, és a Kiss Ferenc technikummal közösen csinálja a város. A zöldtanácsnok szerint ebben a pénzben nem csak a facsemeték vannak benne, hanem például a talaj előkészítése, az előnevelés és az utógondozás is.



A véderdők elsősorban a klímaváltozás miatt fontosak. Ahogy melegszik az éghajlat, egyre sürgetőbb a városi határterületek zöldítése.



Nem is olyan régen ugyancsak fákat telepítettek Szegeden. Akkor húsz fát ültettek el a Makkosházi körút és a Csongrádi sugárút kereszteződésénél.

A város azokat a fákat a MOL ÚJ Európa Alapítvány pályázatán nyerte el. A téren, ahol egyébként korábban rendszeresen cirkuszok vertek sátrat, korábban már ültettek fákat, ezt egészítették ki a mostani facsemetékkel. Mihálik Edvin akkor arról beszélt, hogy a céljuk, hogy Szeged legyen Magyarország legzöldebb városa. Szerinte a most elültetett húsz fán kívül ehhez a véderdő program is hozzájárul.