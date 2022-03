Három pontért utaznak Az Eger elleni hazai bravúrdöntetlen után újabb fontos mérkőzés vár a Szeged SZTE-re. A női OB I. tizenhatodik fordulójában a III. kerületi TVE vendégei lesznek ma 19 órától Varga Tamás tanítványai. – Jól álltunk hozzá az Eger elleni mérkőzéshez az előző héten, az utolsó negyedben sikerült egyenlítenünk is. Nagyon készültünk a III. Kerület elleni találkozóra is, mert kemény mérkőzésre számítunk. Fejben és fizikálisan is koncentrálnunk kell, mert mindenképpen szeretnénk elhozni a három pontot Budapestről – vélekedett a bajnokiról a szegediek játékosa, Szabó Krisztina.