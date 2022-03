– Az elmúlt 12 évben még soha nem volt ennyire megkülönböztethető a bal és a nemzeti jobboldal, legalábbis abból, hogy milyen érdek szerint politizálnak – mondta a Délmagyarországnak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

A Civil Összefogás Fórum, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szóvivője hangsúlyozta, hogy most látszik igazán élesen a baloldali listavezető megszólalásaiból, hogy mennyire „éhesek” azok a nyugati multinacionális cégek, amelyek ki lettek szorítva például az energiaszektorból. ifj. Lomnici Zoltán szerint ezek a cégek azt üzenik Márki-Zay Péterrel, aki ezt el is mondja, hogy a rezsicsökkentés ostobaság.

– Ezt kell elhinteni, hiszen, ha visszajönnek nyilván nem akarják, hogy a lakossági fogyasztóknál maradjanak az alacsony közüzemi díjak. Leegyszerűsítve elmondhatjuk, hogy nemzeti és a globális erők soha nem látott küzdelméről szól majd a mostani választás – tette hozzá.

A megkezdett munka folytatása, vagy a sötétbe ugrás a választás tétje. Fotó: Török János

A választásról szólva még arról is beszélt, hogy a baloldalon vannak zavaró tényezők is. Ide sorolja például Márki-Zay Pétert, aki miatt rendkívül dühösek a baloldal mögött álló megrendelők, mert többet reméltek egy, már két helyhatósági választást is nyert embertől.

– Márki-Zay Péter egy anti-Orbán akart lenni, de kiderült, hogy egy szélsőséges figura, aki folyamatosan össze-vissza beszél, hazudozik a választópolgároknak. Letagadja a saját mondatait és gondolatait. Egyetlen szóval lehet jellemezni: megbízhatatlan. És a megbízhatatlanság az egész baloldalt átjárja – közölte ifj. Lomnici Zoltán.

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzetben szerinte a kormány azt teszi, amit kell, a magyar emberekre fókuszál, a baloldal pedig saját politikai érdekeire használja a tragédiát.

– Az elmúlt időszakban az láttuk, hogy 12 évig egy irányba ment az ország. Ez alatt az idő alatt békés építkezés zajlott, mindenki egy kicsit előre tudott lépni. A közmunkások a versenyszférába, voltak, akik vállalkozást alapítottak, vagy éppen éltek az otthontámogatási lehetőséggel – mondta már Kiszelly Zoltán.

A politológus szerint az áprilisi választások tétje, hogy ez folytatódik-e vagy a „sötétbe ugrunk”. Elmondta, hogy az ellenzék rendszerváltást ígér, új alkotmányt, új családtámogatási rendszert, progresszív adózást, adóemelést, és akár háborúba is sodornák az országot.

– Amikor azt mondja Márki-Zay Péter, hogy katonákat és fegyvereket küld Ukrajnába, akkor könnyen lehet, hogy egy fegyveres konfliktusban találná magát Magyarország. Tehát a megkezdett munka folytatása most a tét – fogalmazott.

Kiszelly Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy Márki-Zay Péternek először saját magát kellene legyőznie, mert nem kapta meg sem a hetedik frakciót, sem saját roma politikusait. Szerinte ebből is látszik, hogy Márki-Zay Péter nem államférfi, mert egy államférfi először gondolkodik, és utána beszél. Ő pedig ezt éppen fordítva teszi.