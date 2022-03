2010 óta csaknem 75 milliárd forint támogatást biztosított a kormány a hazai szőlőültetvények modernizálásra, valamint mintegy 30 milliárd forint értékben támogatták a borászatok technológiai beruházásait – er­­ről Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára beszélt a közelmúltban. Mint mondta, a kormányzati se­­gítségre a járvány idején még nagyobb szükség volt, hiszen a vendéglátás visszaesése, a közösségi események elmaradása a fogyasztást is kedvezőtlenül érintette, ezért a termelők az elmúlt két évben 13 milliárd forint pluszforráshoz jutottak.



Lapunknak a kiskundorozsmai származású Kovács László, a villányi Vinatus Pincészet tu­­lajdonosa elmondta, ő az el­­múlt években körülbelül 800 millió forint támogatást kapott, amelyből többek között pincét épített, valamint tartályt és prést vásárolt. Elárulta, egy jobb minőségű prés ára ma már 50 millió forintnál kezdődik, de hasonló árban van a palackozó is, tehát gyorsan el lehet költeni a kormánytól kapott forrást.



Hangsúlyozta, ha a kormány nem támogatná a szőlő- és bor­­termelőket, akkor ma nem lenne ilyen komoly, meghatározó borászágazat az országban, és nem járnák be a világot a magyar borok. A 2500 hektáros villányi borvidék termékei Új-Zélandtól egészen Kanadáig fellelhetők. Kovács László szerint a jó bor titka abban rejlik, ha a termelő már december végétől, január elejétől a szőlőben van, és ápolja azt egészen október végéig, viszont ehhez szükség lenne munkaerőre is, amelyből egyre kevesebb van. Megjegyez­­te, éppen emiatt a legtöbb termelő gépek vásárlására költi a kormányzati támogatást, például elővágó berendezéseket szereznek be a pénzből.



A 25 hektáron gazdálkodó szakember kiemelte, a fejlesztéseknek sosincs vége, új hordókat például kétévente vásárolniuk kell.

Mihálffy Béla, a megye 2-es számú választókörzetének Fi­desz–KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje a téma kapcsán a Délmagyarországnak azt mondta, a szőlőtermelők támogatásának folytatódnia kell hazai és uniós szinten is, ebben pedig a Homokhátság és Szeged is érintett, hiszen itt is többen foglalkoznak borászattal. A környéken lévő termelők közül kiemelte az 1980 óta működő Ujvári Pincészetet. A képviselőjelölt leszögezte, a bornak közösségépítő ereje van, összehozza a családokat és a barátokat, egy jó bor fo­­gyasztása pedig különleges élményt nyújt.