– Magyarországon az elmúlt évszázadban aránytalanul több fejlesztési forrás jutott a fővárosnak, mint a vidéknek. Különösen hátrányba kerültek a kisvárosok, a községek és a falvak. 2010 óta szerencsére a magyar vidék is komolyabb támogatást kap, de az évtizedes igazságtalanságok még ma is éreztetik hatásukat – mondta Lázár János. Hangsúlyozta, a vidék felvirágoztatása az egész ország érdeke. Büszke arra, hogy részt vett annak a vidékfejlesztési programnak a kidolgozásában, amelyet a magyar kormány indít a következő években. A programnak köszönhetően mintegy 9000 milliárd forint áll rendelkezésre arra, hogy „Budapestország” után a magyar vidék is fejlődjön.

Lázár János kiemelte, a világjárvány tanulsága, hogy erősíteni kell a nemzeti önellátó-képességet. A vidék a magyar gazdaság tartaléka. A vidék és a gazdatársadalom támogatása nélkül egy évtized alatt fokozatosan megszűnne az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcstermesztés.

Lázár János fejlesztési programjában az algyői híd négysávosítása, a székkutasi elkerülőút megépítése is szerepel. Hozzátette, Hódmezővásárhelyen rendbe teszik a várost. Megépítik a tudásközpontot, újjáépítik a Bethlen-gimnáziumot, modernizálják az iskolákat.

Makón új fürdő, szállodák, panziók épülnek, felújítják a turisztikai centrum épületeit. 500 új munkahelyet teremtenek a turisztikában és a vendéglátásban. Maroslelén új sportcsarnok épül.

Csanádpalota – Pitvaros Mezőhegyes, Makó és Földeák, valamint Csanádalberti – Pitvaros – Ambrózfalva – Nagyér között kerékpárutat építenek. Óföldeák és Maroslele, Hódmezővásárhely és Maroslele, Hódmezővásárhely és Szentes között új utat építenek, a régi 43-as főutat az országhatárig felújítják, Makón elkerülőt is létesítenek.

Archív fotó: Szabó Imre

Mártélyon és Algyőn új bölcsődét terveznek. Ambrózfalván felújítják, Magyarcsanádon pedig felépítik az idősek napközi otthonát.

Apátfalván, Királyhegyesen és Kövegyen a művelődési házat korszerűsítik, Kiszoboron pedig megoldják a Rónay-kastély hasznosítását. Nagylak új orvosi rendelővel gazdagodik.