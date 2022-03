A koronavírus-járvány végét a legtöbbünknek az jelzi, hogy végre levehettük a maszkot, amit az egészségügyi intézmények kivételével nem kell viselni. Többen azért még ra­­gaszkodnak hozzá, és a tömegközlekedésben továbbra is használják.

Öt-hat Áldozat Bakson

– Nálunk is lecsengőben a járvány, és a lakosok annak örülnek a legjobban, hogy végre megszabadultak a maszktól, az jelképezte a korlátozásokat – mondta Búza Zsolt, Baks polgármestere.

Az oltás felvételére Bakson is mindenkinek nyílt lehetősége, a háziorvos folyamatosan fogadta a lakosokat, akik közül eddig sokan három adag vakcinát is felvettek, de akadnak, akik már négynél tartanak. A faluvezető közölte: hivatalos értesítést nem kaptak a Covid következtében elhunytakról, de kistelepülés lévén tudnak róluk, öten-hatan lehetnek.

Végre nem kell maszk

– Béke van, nincs információnk újabb megbetegedésről a faluban, igaz, utoljára talán 2020 őszén kaptunk erről hivatalos értesítést – árulta el Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere.

Te­lepülésük is megszenvedte a járványt, az óvodát kétszer zárták be miatta. Az egészségesek közül tudomása szerint nem halt meg senki Covidban, az idősebbek, krónikus betegek között akadhatott ilyen, és az átoltottságuk megfelel az országos átlagnak.

– Nagyon örültem, hogy a kötelező maszkhasználatot eltörölték, mert ez­­után már nem kell hazamennem érte, ha a bolt bejáratánál jövök rá, otthon felejtettem – mondta nevetve.

– Három Pfizer-oltást kaptam, és megúsztam, nem lettem beteg – közölte Makra József, Ópusztaszer első embere, és azzal folytatta, éppen a doktornővel egyeztetett, a múlt héten csak egy covidos eset volt, az is enyhébb tünetekkel, és azt mondta neki: a községben is lecsengett a koronavírus-járvány.

– Már mindenki unta a maszkot, de a viselése volt a vé­­dekezés egyik alapja. Korábban a pszichiátriai otthonban, télen pedig a lakosság körében akadt több fertőzés. Igyekszünk pótolni az elmaradt rendezvényeket, és reméljük, ha velünk is marad ez a betegség, már nem lesz annyira veszélyes, mint az elmúlt években – mondta.

Nem árt az Óvatosság

– Jó, hogy nem kell maszkot hordani, de kicsit még félünk, mert vannak megbetegedések. Még nem hiszek abban, hogy ennek teljesen vége – fejtegette Tóth Tibor, Csengele polgármestere. Szerinte jó, hogy igyekeznek megértetni az emberekkel, a jövőben (is) együtt kell élniük a vírussal, az enyhébb változatával. Sok rendezvény maradt el Csengelén is 2020-ban és 2021-ben, most ezekkel „beindulunk ezerrel”.

– Ahogy mondani szok­­ták: a kutya még nem ette meg teljesen a telet – a járványt sem. Legyünk óvatosak, és például a kézfertőtlenítést ne hagyjuk el – tanácsolta Tóth Tibor.

A Kisteleki járásban Balástyán is rendszeresen tartottak oltónapokat.