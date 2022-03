Az esemény előtt tartott sajtótájékoztatón Sasvári Krisztina, a megyei szervezet igazgatója elmondta: még 2019-ben megtervezték a közös, hátáron átnyúló programot, a megvalósításhoz 2020 végén láttak hozzá.





– A cél a 7-18 év közötti gyerekek, fiatalok mobilizálása volt a szabadidő hasznos eltöltése, a természet- és környezetvédelem, valamint a sport területén, amiben segített a Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozata is. Ebben működött együtt, szervezett színvonalas és tartalmas programokat a csongrádi és a vajdasági régió – közölte Sasvári Krisztina.

A projektben Csongrád-Csanád megyében és a szerbiai Újvidéken 240 gyermek – 120-120 mindkét térségből – részvételével 4-4 tábort valósítottak meg a már említett szórakozás, sport és környezetvédelem témákban – ezt már Bosko Mitrasinovics, az újvidéki székhelyű Vajdasági Vöröskereszt vezetője említette meg. Hozzátette: a projekt 240 ezer eurós – mostani árfolyamon számolva mintegy 91 millió forint – uniós támogatásból jött létre.





A magyarországi táborok központja Baks volt, ahonnan kirándultak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba és a Csillagösvény labirintusba. A szerbiai programok Karlócán zajlottak, ahol a város történelmi helyszíneinek látogatása mellett a Dunán is hajókázhattak a résztvevők, megismerve a környék ökoszisztémáját. A projekt része volt még olyan workshopoknak a lebonyolítása is, ahol a fiatalokkal foglalkozó fejlesztésekről, lehetőségekről és kihívásokról is egyeztettek azok, akik munkájuk, hivatásuk révén kapcsolódnak az ilyen jellegű tevékenységekhez.



Elemzésen alapuló tanulmány is készült, amit a zárókonferencián ismertettek. Még előtte mindkét fél kifejezte azt az óhaját, hogy jövőben is folytathatják a kiválóra sikerült együttműködést.