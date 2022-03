– Átlagon felüli: komolyan érdekli a szakma, nem csak azt végzi el, amire utasítást kap. Szorgalmas, motivált – mondta a fiatalemberről itteni szakoktatója, Mocsári Lajos. Azt is elárulta, hogy harmadévesként 4 hónapig a különböző műhelyekben dolgozott, és mindenütt megállta a helyét. Megemlítette a siker részeseként két kollégáját, Albert János felkészítő tanárt és Balázs Ferenc szakoktatót is.

– Jól érzem itt magam, tetszik az itteni képzés – mondta a Délmagyarországnak a 17 esztendős Kevin Áron. Hozzátette, a gépi forgácsoló szakmához családi okok miatt került közel: nagyapja és a nagybáty­­ja is ezt választotta annak idején. Persze van is műszaki érzéke. A versenyen elméleti feladatokat kellett teljesíteni: többek között gépismeret, rajz­ismeret és programírás került terítékre.

– A tervem az, hogy érettségit követően mérnöki diplomát szerzek – tette hozzá.



A főként fémbútorairól is­­mert, leginkább Nyugat-Európába termelő makói Duocor Bt. hat éve foglalkozik képzéssel, együttműködve a Návay Lajos nevét viselő helyi technikummal. Három évvel ezelőtt egy teljesen új, modern gépekkel is felszerelt csarnokot is kialakítottak erre a célra. A cég jó 10 millió forintot költött a képzésre, most már látszanak is az eredmények. A most oktatott és már végzett diákok létszáma meghaladja a félszáz főt.

– A nyereség számunkra az, ha lesz a fiatalok között né­­­hány olyan, aki a későbbiekben nálunk fog dolgozni – mondta Gábor Zoltán, a cég első embere.