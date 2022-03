Helyi közélet 11 órája

Még mindig zárva a bunker Makón

A koronavírus is hátráltatta a makói bunkermúzeum megnyitását, de az is tény, hogy a hidegháborús emlékeket őrző pince helyreállításához rengeteg pénz kellene. Pedig alighanem sokakat érdekelne, és jó helyen is van.

A mostani vészterhes időkben valószínűleg kifejezetten népszerű turisztikai attrakció lenne, egyelőre azonban nem látogatható rendszeresen, szervezett formában a hidegháborús időkből megmaradt makói bunker. Többször megírtuk: a szakkifejezéssel védett vezeté­­si pontnak nevezett föld alatti létesítmény nemcsak a hidegháborút és a Kádár-korszakot, de a rendszerváltást is átvészelte. Egy emeletes lakóház egyik pincéjében található a Makovecz téren, szinte a Hagymatikum fürdő szomszédságában. A 130 négyzetméteres, 2,2 méter belmagasságú, megerősített falakkal és födémmel rendelkező, 11 helyiségből ál­­ló föld alatti komplexumból háború vagy katasztrófa esetén irányították volna a védekezést a városban. Jellemző, hogy funk­­ciójáról a rendszerváltásig a ház lakói sem tudtak – egyébként az országban csak néhány hasonló maradt meg. Többek között azért érdekes, mert itt maradt nagyon sok korabeli térkép, dokumentum, bútor. Az éppen 10 esztendeje, 2012-ben derült ki, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában áll. A föld alatti létesítmény sorsáról az elmúlt bő egy évtizedben sokszor írtunk. Legutóbb néhány évvel ezelőtt lehetett szervezett formában, alkalmilag megnézni; az érdeklődők olyan sokan voltak, hogy két csoportra kellett bontani a társaságot. Ak­­kor is felmerült többekben, hogy a bunkert érdemes lenne rendbe hozni, például a falak vizesedését megszüntetni, illetve a helyiségekben egy valóban múzeumi jellegű bemutatót kialakítani. Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Múzeum igazgatója a Délmagyarországnak most azt mondta, a bunkerrel kapcsolatos elképzeléseket az elmúlt két, járványos esztendő háttérbe szorította. A rendbetétel, illetve a kiállítóhellyé alakítás amúgy igen költséges beruházás volna, és jelen pillanatban az intézménynek sok egyéb, fontos feladata van. A makói bunkermúzeum megnyitására tehát tovább kell várni, ám aki már látta, alighanem érdemesnek tartaná egyszer a közönség elé tárni.

