A hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal legutóbbi adatai szerint 78 ezer 105 embert fertőzött meg a vírus Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta. Az adatok egyértelműen javulnak, de még így is száznál több új beteget jelentenek naponta. A szakemberek szerint éppen ezért fontos továbbra is a védőoltások felvétele. Erre regisztráció nélkül is van mód.

Ebben a hónapban a kórházi központi oltóhelyeken és járásonként egy szakrendelőben időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval minden csütörtök és péntek délután, valamint szombati napokon várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát.

Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon, ahol továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az 5–11 éves gyermekek oltása csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Ahogy azt a kormány már bejelentette, már kérhetik a 18 évesnél idősebbek a negyedik oltást is, akár az oltási akciók keretében is, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.