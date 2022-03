A gyerekeket az intézmény munkatársa, Csengeriné Szabó Éva jóvoltából kézműves foglalkozások, szórakoztató vetélkedők, no meg méhészek várták, akik nem csak felszerelésüket hozták el, de egy kaptárban egy egész méhcsaládot is. Az intézmény már a kezdetektől részt vesz az országos tematikus programban. A jeles nap alkalmából most a múzeum épülete előtt is igényesen összeállított tablók szóltak a beporzás jelentőségéről.

A bemutatóra meghívottak egyike, a Maroslelén 2013 óta családi vállalkozásként méhészkedő Katkó Sándor a Délmagyarországnak elmondta, fontos, hogy a kicsik tudják, miként dolgoznak a méhek, hogyan készül a méz. Ők egyébként száznál több mázcsaládot tartanak, családonként 30-40 kiló mézet termelnek évente – kezdetben egyébként csak hobbiként foglalkoztak a méhekkel. A termelés sajnos mostanában csökken, ami egyrészt az időjárással, a sok szárazsággal magyarázható, másrészt azzal, hogy egyre több a méhcsalád.