A SZTE SZAKK Idegsebészeti Klinika dolgozói nem csupán a munkában tartanak össze, a kollektíva évek óta közösen vesz részt különböző futóversenyeken is. Ezzel amellett, hogy csapatot építenek, példát is szeretnének mutatni.

– Az első közös sportprogramunkat 2017-ben szerveztük meg, egy jótékonysági mikulás futáson vettünk részt, miután kiderült, hogy az osztály dolgozói közül többen is futnak – beszélt a kezdetekről Barzó Pál, a klinika tanszékvezető professzora. Mint mesélte, számára kifejezetten kedves tevékenység a futás, régen maratoni távokat teljesített.

– Hosszú kihagyás után 2017-ben kezdtem újra, miután egy kéztörést követően más sport nem jöhetett szóba. A jótékonysági rendezvény kapcsán viszont sok más kolléga is futócipőt húzott. A társaság pedig ezt követően sem széledt szét, sőt egyre többen csatlakoztak a sportoló különítményhez. Mostanra orvosok, ápolók, adminisztrátorok és gyógytornászok is vannak a közel 20 fős csapatban – mondta a professzor. Néhányan közösen is edzenek, elsősorban azonban a versenyeken vesznek részt együtt. Körbefutották már három alkalommal csapatváltóban a Balatont és kétszer a Tisza-tavat, de sokan minden évben részt vesznek a budapesti maraton- és félmaratonversenyeken is, sikeresen teljesítve a távokat.

– A futás mostanra az életmódunk részévé vált. Vannak, akik futva jönnek dolgozni, mások a munka után vezetik így le a stresszt. A koronavírus-járvány idején igyekeztünk személyes példánkkal azt is megmutatni, hogy ez ingyenes sportolási lehetőség bárki számára a szabad levegőn – magyarázta Barzó Pál. Hozzátette, a versenyek pedig arra jók, hogy kihívás és motiváció is legyen a sportolásban. A nevezési díjakat és a költségek egy részét minden esetben a klinika alapítványa fizeti, így nem jelent nagy anyagi terhet senkinek, ugyanakkor ezek kiváló közösségépítő programok is.

– A futásban az is jó, hogy változatos, ráadásul rengeteget lehet benne fejlődni – mondta Balázsfi Márton tanársegéd szakorvos. Ő annak idején a kondija visszaszerzése miatt kezdett bele, de mint mondta, nem mellesleg a munkához is jó állóképességet ad. Ugyanakkor vannak a csapatnak olyan tagjai is, akik mások unszolására teljesítették az első futótávjaikat.

– Ez azért jó, mert ösztönözzük is egymást. Például ha az embernek nincs kedve a hidegben nekiindulni, mások kedvéért mégis megteszi – magyarázta Csernus Gáborné intézetvezető főnővér.

– Azért jó ehhez a csapathoz tartozni, mert hasonló gondolkodású emberek vesznek körül, ráadásul mindig van újabb és újabb célunk, így a saját korlátainkat is folyamatosan le tudjuk győzni – tette hozzá Góráné Cservenyák Andrea. – A versenyeken egymásért izgulunk, ami szorosabbá teszi a munkakapcsolatot, a magánéletben pedig észrevétlenül fejlesztjük egymást. Mert lehet, hogy eleinte még pár kilométer is hatalmas teljesítménynek tűnik, pár év után már mindenki azon veszi észre magát, hogy akár 50-60 kilométeres távokat is lehet rábízni a váltóban. És teljesíti is, hiszen hajtja a többiek lelkesedése – mondta lelkesen.

A csapat legközelebb március 27-én fut majd együtt a Vivicitta félmaratonon, ezzel készülnek fel az április 29-i Ultrabalatonra. A céljuk az, hogy a négyfős váltó 21 óra alatt teljesíteni tudja a 210 kilométeres távot.