– Öt tonnányi élelmiszert, ezen belül közel másfél tonna lisztet, ruhaneműt, matracot és gyógyszert fogunk célba juttatni. Furcsa érzés, hogy mostanság mindig gyűjtünk valamire, de ilyenek a szentesiek, amennyiben tudunk segíteni, akkor megtesszük – fogalmazott Szabó Zoltán polgármester.

– Nagyon sok jó barátom van kint Kárpátalján, Munkács és Beregszász környékén, évtizedes barátságok kötnek oda. Hihetetlen nehéz körülmények között éltek eddig is, ehhez jött még a háború – fejtette ki Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatója. A cég közel egymillió forint értékben ajánlott fel konzerveket, tartós és alapvető élelmiszereket a kárpátaljaiaknak, emellett benzint és gyógyszereket is szállítanak és egy gépkocsit is adományoztak.

A gyűjtéshez a Szarvasi Húsbolt is csatlakozott, lisztet, sót és száraz élesztőt ajánlottak fel, vásárlóik révén pedig 400 ezer forintnyi árut tudtak adományozni.

Mint Szabó Zoltán hozzátette, 42 menekült van a városban, ők a Hungerit Zrt.-nél dolgozó mintegy 200 ukrán munkavállaló hozzátartozói. Szabó Zoltán elmondta, készülnek arra, hogy hosszabb távon maradnak Szentesen a menekültek, akiknek biztonságos, nyugodt körülményeket szeretnének teremteni.