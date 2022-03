Még csak az udvaron játszanak a gyerekek a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, de az új menzán már lázas munka folyik. A Vadgesztenye étterem vezetője, Nagyapáti Károlyné Klárika, lánya, Emese és két segítőjük pakolják be az ebédet.

– Én találtam ki, hogy így legyen, hogy ne kelljen a gyerekeknek átjárni az étterembe ebédelni. Gyorsabb, kényelmesebb, az étterem is csendesebb lett, kisebb a nyüzsgés. A polgármesternek felvetettem az ötletet, és tetszett neki. Ügyesek a gyerekek, tudják használni. Önállóságra is tanítja őket. A diákoknak azért is tetszik az új étkező, mert több idejük marad játékra – magyarázta Emese, majd érkeztek az elsősök.

Mint megírtuk, hétfőtől nem kell többet gyalogolni az ebédért a Vadgesztenye étterembe bordányi gyerekeknek, hiszen már az önkormányzat közösségi házában kialakított új iskolai ebédlőben étkezhetnek a gyerekek. Az iskola 220 diákja közül 180-an esznek a menzán. A plasztikkártyát, amire a tízórait, ebédet, uzsonnát kapják, több szülő rutinosan lefénymásolta, lamináltatta, ne legyen nagy baja, ha elveszti a gyerek.

A kisiskolások a harmadik napon már rutinosan használ­ták a vonalkódos kártyát és a leolvasót. Olivér először kivette a műanyag tokból a Bordány Kártyát, majd a tálcát óvato­san egyensúlyozva, apró, óva­tos léptekkel beült a közelebbi terembe. Osztálytársával, Zé­nóval egyszerre kezdték kanalazni a csontlevest.

– Finom, de forró – mondta Olivér.

Az új étkező két termében egyszerre csaknem hatvanan tudnak étkezni. Ha befejezték, visszaviszik a tálcát, és már mehetnek is. A nagyobbaknak is tetszik az új rendszer. A nyolcadikos Kunszabó Kevin azt mondta, jó, hogy ott van közel, és nem kell átsétálni a Vadgesztenyébe, viszont itt kevesebb a férőhely, ezért van, amikor többet kell várni.

– Délután kettőig lehet át­venni az ebédet, mert utána lezár a rendszer, ez azért jó, mert mikor hét óránk van, az 14.05-ig tart, de így jóval hamarabb elengednek – árulta el a lényeget Kevin.