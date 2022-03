A Szegedi Kortárs Balett a magyar kultúra napja alkalmából kapott meghívást a Dubaji Világkiállításra, azonban az eredetileg tervezett, januári kiutazásukat több táncművész pozitív koronavírustesztje meghiúsította. Ám az előadás nem maradt el, csupán tolódott. Szerdán mutatták be a Carmina Burana táncjátékot a Dubai Millennium Amphitheatre szabadtéri színpadán.

Juronics Tamás, a társulat művészeti vezetője lapunknak elmondta, az együttes 34 éves fennállása során mindig fontos cél volt a nemzetközi jelenlét. Eddig 28 országban összesen 139 előadással álltak színpadra. Éppen ezért a kultúrdiplomáciai nagyköveti feladat korántsem volt idegen számukra.

– Mindig büszkén viseljük azt a titulust, hogy Szeged kultúrájának utazó nagykövetei vagyunk. Nagyon sok nemzetközi fesztiválon jelentünk már meg, ezek közül kiemelkedőek a világexpók, amelyeken a világ minden országa képviselteti magát. Ez számunkra küldetés, voltunk már világkiállításon például Lisszabonban és Shanghajban is. Most pedig nagy örömünkre Dubajban képviselhettük Szegedet és Magyarországot. Sok magyar produkció van, és nagyon örülünk, hogy mi kiemelt fellépőként egy nagy színpadon mutatkozhattunk be – mondta el a Kossuth-díjas koreográfus. Hozzátette, más volt, mint a megszokott fellépéseik, sokkal inkább a show-jelleg dominált és nem a színházi, intim hangulat.

Juronics Tamás Carl Orff zenéjére készített koreográfiája az egyik legsikeresebb produkcióként 2001-es bemutatója óta folyamatosan szerepel a társulat repertoárján.

– A Carmina Burana az elmúlt húsz évben a legnagyobb sikert hozta számunkra, ezért esett erre a választás. Bár nem magyar zenemű, de lüktetése és líraisága sokat tud adni a nézőnek. Ez itt különösen fontos volt, hiszen ez egy 1200 férőhelyes nézőtér, ahová a világkiállítás résztvevőit oda kellett vonzani – fejtette ki. Számos ország befolyásos képviselője, miniszteri küldöttsége, diplomatája előre foglalt helyet az előadásra, amely nagy sikert aratott, az előadás végén vastapssal méltatta a Szegedi Kortárs Balettet a népes közönség.