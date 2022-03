– Mocskos nehéz, furcsa kezelni. Nem hittem, hogy ennyire valósághű. Hozzá kell szokni

– foglalta össze tapasztalatait az első alkalom után a 12. osztályos Kör­­möczi Gergő, aki érdekesnek tartja a fakitermelő szimulátort, de inkább a vadgazdálkodásban szeretne majd dolgozni. Tavaly áprilisban az országban elsőként a szegedi Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban helyeztek üzembe erdészeti fakitermelő szimulátort szakképző intézményben. A nagy értékű oktatási eszközt a szegedi intézmény az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikummal közösen használja.



– Hetente egyszer jövünk be Szegedre technikusdiákokkal. Mindenkinek körülbelül egy óra jut a gyakorlásra, ami a profi tudáshoz kevés, de kiindulópontnak jó

– mondta Balázs Gábor, a Bedő szakoktatója, aki hétfőn öt diákkal érkezett Szegedre. A harvester egy olyan ha­­talmas gép, ami egy egész fakitermelő brigád munkáját elvégzi: dönt, gallyaz, darabol, pakol, közben mér és választékol is – mindezt pár perc alatt. A 30 milliós szimulátor egyre fontosabb szerepet tölt be, ahogy az erdészetben is teret hódít a mo­dernizáció és a gépesítés.



Hetente egy napot a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban töltenek az ásotthalmi Bedő diákjai. Fotó: Kuklis István

Forrás: Kuklis I

– Ma már nem csak a fejszéről és a fűrészről szól az erdészet. Az iskola volt diákjai javasolták, hogy mivel a fizikai munkások állománya csökken, gépesíteni kell. Mivel nekünk nincs erdőterületünk, fölösleges lett volna megvenni egy 140-150 milliós gépet, de szerettük volna a diákjainkat felvértezni olyan tudással, amit kamatoztatni tudnak, mivel egyre nagyobb a kereslet az ehhez értő szakemberek iránt. A forgalmazó együttműködő volt, az agrárminisztérium államtitkára is, így végül három ilyen gépet szereztek be, ezek közül egy van itt, egy Mátrafüreden és egy Sopronban

– magyarázta a Kiss Ferenc iskola igazgatója, Máhig József.

Hozzátette, a szimulátor nemcsak szakmai szempontból fontos, hanem a beiskolázásnál is komoly vonz­erőt jelent, mert ezzel tudják ide­­csábítani az általános iskolát befejező gyerekeket.