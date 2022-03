Nemcsak Magyarország, hanem Szerbia is választ most vasárnap. A kettős állampolgársággal rendelkező, a Vajdaságban élő magyarok egyidejűleg két ország parlamenti összetételéről fognak dönteni, és politikai oldaltól függetlenül kérik tőlük, hogy szavazzanak is mindkét helyen. A szerbiai választás legnagyobb esélyesének a hivatalban lévő államfőt, Aleksandar Vucicot, a Szerb Haladó Párt vezetőjét tartják.

Vucicnak is vannak kihívói, nem is kevesen. Mások mellett indul Zdravko Ponos, a szerb hadsereg egykori vezérkari főnöke, Bosko Obradovic, a szélsőjobboldali Dveri mozgalom vezetője és Milos Jovanovic, a szintén jobboldali Szerbiai Demokrata Párt elnöke.

A szerb elnök már nemegyszer beszélt arról, hogy a nyugat-balkáni ország csatlakozna az Európai Unióhoz, ugyanakkor meg akarja őrizni partneri kapcsolatát hagyományos szövetségesével, Oroszországgal. Az orosz–ukrán háború kezelése éppen ezért komoly fejtörést okozott Szer­biában is.

Aleksandar Vucic korábban azt mondta, hogy Szerbia egyetért az ENSZ közgyűlésével abban, hogy elítélendő Oroszország támadása Ukrajna ellen, ugyanakkor nem tud csatlakozni a szankciókhoz.

Azt azonban kiemelte, hogy Szerbia nem vesz részt fegyverek szállításában, és egyik fél számára sem engedélyezi, hogy a területén keresztül fegyvereket szállítsanak a háborús térségbe. Ahogy fogalmazott: Szerbia a térség békéjének megőrzése mellett áll ki.

Ezzel közelít a magyar állásponthoz, így nem véletlen, hogy az elnököt támogatja a Vajdasági Magyar Szövetség is. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke bízik a vajdasági magyar közösség támogatásában a vasárnapi parlamenti választáson. Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádióban arról beszélt, hogy ha a magyarok összefognak, megmutathatják az erejüket, és alakíthatják a jövőjüket. Hozzátette: bízik abban, hogy az emberek fontosnak tartják a magyarok érdekképviseletét, és nem mindegy nekik, hogyan alakul a sorsuk.