A mórahalmi Ezer Év Parkjában március 11-én, pénteken veszi kezdetét a tavaszi-nyári szezon. A hosszú hétvégén a parkban vasárnap és kedden egész napos programsorozattal várják a látogatókat.

Fodor István, a park szakmai vezetője, kurátora, múzeumpedagógusa elmondta, ezek között lesznek a gyerekeknek szánt kézműves-foglalkozások és élményfotózkodni is lehet majd egy száz évnél is idősebb eredeti Ford T-modellben. De a forradalom és szabadságharc kevésbé ismert arcait és tárgyait is bemutatják, így például Görgey Artúr izgalmas életútját is megismerhetik a látogatók, vagy megtekinthetik Kossuth Lajos utolsó portréját.

Vasárnap 10 és 16 óra között ingyenes kézműves-foglalkozás lesz gyerekeknek. 11 órakor kerül sor a madzagvasút fotókiállítás megnyitójára és a madzagvasút emlékének állított dioráma átadására. 15 órától interaktív időutazásra várja a látogatókat Fodor István, a téma: A Görgey Artúr mítosz: Áruló vagy nemzeti hős?

Kedden 10.30-tól ingyenes beltéri tárlatvezetés: Relikviák és emlékek a forradalom és szabadságharc időszakából címmel.

A park még 2019 végén 2,5 millió forintnyi támogatást nyert a makettek egy részének infrafűtésére. Ez egyrészt az állagmegóvást segíti elő, másrészt téliesítve látogatóbarátabbá válik a park, hiszen a technika alkalmazásával a nyári főszezon után, a téli időszakban is látogatható marad az intézmény.