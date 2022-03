– Együttműködésünk 2021 őszén kezdődött, az Okos Magocskák Program névre keresztelt rendezvénysorozatot azóta szervezi a két intézmény közösen. Ennek során a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a szántóföldi növényekkel és bővíthetik ez­­zel kapcsolatos tudásukat – mondta lapunknak Ungai B. Ágnes.

A Gabonakutató marketing- és PR-koordinátora hozzátette, a levegő és a víz után tulajdonképpen a gabonák az élet nél­­külözhetetlen elemei, hiszen nemcsak a humán táplálkozás legfontosabb részei, hanem a háziállatok takarmányát is ezek a növények jelentik.

A MAGos tavasz: „Ezt vesd el!” címmel rendezett eseményen a gyerekek és az őket elkísérő szüleik is lelkesen ismerkedtek a nemesítő vetőmagjaival. A könyvtárban a gyerekek üvegekbe töltögették egymás után ezeket a magokat, majd a Gabonakutató munkatársai segítségével felragasztották a megfelelő helyre a növénynevek címkéit, hogy később is be tudják azonosítani őket.

– Társadalmi felelősségvállalásként fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek személyesen is találkozzon a kutatóik által nemesített vetőmagokkal, ezeket kézbe vegyék, és még több ismeretet szerezzenek a szántóföldi növényeinkről és azoknak az életünkben betöltött központi szerepéről - hangsúlyozta Ungai B. Ágnes.