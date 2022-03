A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolában már hagyománnyá vált, hogy márciusban Tavaszi Gitártalálkozót rendeznek. Ezt már tizenharmadik alkalommal tették meg, a teljes szombati nap a húrok pengetésével telt az intézményben.

A megnyitón Szalkai Sándor, a művészeti iskola gitártanára elmondta, a pandémia miatt utoljára 2019-ben tudták megszervezni a találkozót személyes formában, tavaly online szervezték meg a programot. Hozzátette, az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, így például Gödöllőről, Csongrádról, Budapestről, Makóról, Szentesről és Szegedről is, sőt az országhatáron túlról, Törökkanizsáról voltak fellépők.

Hét korcsoportban mutatkoztak be, előadásukat szakavatott zsűri értékelte, amelynek Bozóki Andrea és Girán Péter gitárművészek voltak a tagjai. A napnak egy szakmai beszélgetés is része volt, valamint felléptek az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola gitárosai is.