A vásárhelyi és a makói Fidesz irodában gyűjtenek, mindkét településen hatalmas összefogás tapasztalható.

- Az első szállítmányunkat Hódmezővásárhely testvérvárosába, Aknaszlatinába indítjuk. A településnek magyar alpolgármestere van. A lakók többsége egyébként román, majd ukrán, ruszin nemzetiségű, a magyarok kisebbségben vannak. Az adomány jó helyre kerül, mert a település máris tele van menekültekkel – mondta Grezsa István.

Fotó: Kovács Erika

A menekülteket a magyar állam által felújított iskola tornatermében helyezték el, mert ott van világítás, fűtés és víz is.

- A szállítmány tisztálkodási eszközöket és tartós élelmiszereket is tartalmaz. Küldünk lisztet, cukrot, konzerveket, vécépapírt, szappant, fürdőszereket, takarókat, vagyis mindent, ami ilyen vészhelyzetben kellhet. Részesei vagyunk annak a hatalmas megmozdulásnak, amihez szinte a teljes nemzet csatlakozott politikától függetlenül – emelte ki a miniszteri biztos. Hangsúlyozta, Kárpátalja az egyetlen megye Ukrajnában, amit nem ért katonai támadás.

- Ezért is kulcsfontosságú, hogy a magyar-ukrán határon semmilyen fegyverszállítmány ne menjen át, nemcsak Magyarország biztonsága miatt, hanem mert célpontja lehetne egy katonai támadásnak is, így az ott élő magyarokat és nem magyarokat is veszélynek tenné ki. Jelenleg nyugalom és rend van Kárpátalján. Együttműködünk a megye ukrán vezetésével, a két fő konzulátusunk Ungváron és Beregszászon éjjel-nappal dolgozik. A Magyarországról érkező adományokat megfelelőképpen tudják raktározni. Talán ez az egyetlen megye, ahol képesek lesznek tartalékokat is képezni, ami azért is fontos, mert egy elhúzódó humanitárius katasztrófa kapujában állunk – mondta Grezsa István.

A következő szállítmányt hétfőn indítja útjára a hódmezővásárhelyi Fidesz Mezőváriba, ahol Vásárhely anyagi támogatásából korábban óvodát is építettek.