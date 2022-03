Sűrűsödik a forgalom. Külső körúton, nagykörúton tele vannak a sávok, de lehet haladni. Kiskörúton viszont már csak lassan araszol a forgalom mind a két irányban. A Dugonics tér minden irányból torlódik, de tele van a Somogyi utca és az Oskola utca is. Boldogasszonyon is végig ér a sor befelé, de az Aradi Vértanúk terén is torlódik a forgalom.

A rakpart, Felső Tisza-part jól járható, viszont a Szilléri sugárút, Csillag tér környéke már torlódik. Sugárutakon, kifelé- befelé erős a forgalom. Hidakon is lehet haladni, igaz az Újszegedi részen a Belvárosi híd előtt torlódik egy kicsit.