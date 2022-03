Élénk a forgalom városszerte. A körutakon, sugárutakon sűrű a forgalom, a lámpáknál sorok kezdenek lenni. Kisebb dugók vannak már a Mars térnél, Dugonics térnél, Aradi Vértanúk terénél és a Boldogasszony elején is.

A hidak megteltek, Újszegedi részen a híd feljárókban egyre hosszabbak a sorok. Csillag tér is minden irányból torlódik, tele van a Szilléri sugárút, Hajós utca, Retek utca is. A Felső Tisza-Parton is sok a jármű, a rakparton sokasodik a forgalom.

A bevezető főutakon kifelé, de befelé is sok a jármű. Algyői - Ladvánszky sarkon nem működnek a lámpák, nehézkes a kihajtás. M43-ason az Algyői lehajtó előtt baleset van Makó irányába, torlódik a forgalom .