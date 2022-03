Igazi esély most vasárnap van a változásra, most megszűnhet az ország megosztottsága – jelentette ki csütörtökön Szegeden Tóth Bertalannal, az MSZP társelnökével és Mihálik Edvin országgyűlési képviselőjelölttel tartott közös sajtótájékoztatóján Szabó Sándor, a baloldali ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje.

Szabó Sándor szerint a Fidesznek nincs programja, a baloldali ellenzéknek viszont igen. Arról beszélt, hogy esélyt akarnak adni a fiataloknak az oktatáshoz, a tanároknak pedig a tisztességes fizetéshez. Azt is elmondta, hogy átalakítanák a nyugdíjrendszert és új alkotmányt is írnának.

Az esély tehát adott, de mindenkinek élni kell a szavazati jogával, mert csak akkor tudunk sikeres országot építeni, ha megkapjuk a többséget – fogalmazott Szabó Sándor.

Mihálik Edvin egyebek mellett arról beszélt, hogy a hat baloldali ellenzéki párt szimpatizánsainak egységesen kell szavaznia vasárnap.

Az elmúlt években Szegeden az egység már jól működött, amit az is mutat, hogy sok európai uniós pályázatot nyert a város – fogalmazott a momentumos politikus.

Szerinte ez most veszélyben van, mert az Unió nem hajlandó a továbbiakban olyan országokat támogatni, amelyek nem hajlandók a jogállamisági mechanizmust betartani. Példaként hozta fel az Oskola utcát, ahol fákat ültettek. Azt is ígérte, hogy évente minden városban befásítanak egy utcát.

Kormányváltás esetén visszakapják a helyi közösségek az egyetemet is, amit a kormány alapítványi tulajdonba adott. A béremelés maradni fog, de a helyi közösségeknek újra lesz beleszólása abba, hogyan működjön az egyetem – tette hozzá Mihálik Edvin.

Az MSZP társelnöke is szavazásra buzdított. Tóth Bertalan is arról beszélt, hogy minél többen menjenek el szavazni országosan és Szegeden is. Szerinte Mihálik Edvin és Szabó Sándor tudná igazán jól képviselni Szegedet az országgyűlésben.