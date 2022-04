A törvény előírja, hogy a véghasználatot követően újra be kell erdősíteni a letermelt erdők helyét. Az erdőtörvény előírásai szerint a véghasználat után, amikor egy területről kivágtuk a fákat, azt nekünk erdősíteni kell, új erdőt kell létrehozni ugyanakkora területen. Most az Ásotthalom 302/A erdőrészletben, 2,83 hektáron zajlik erdőfelújítás. Erre a területre most olyan 24 ezer feketefenyő csemetét ültetünk ki négy nap alatt – magyarázta Andrési Pál, az Al­földi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa.

Tavaly a koronavírus-járvány és az online oktatás miatt még arról írtunk, hogy a szakoktatók, tanárok és konyhás nénik ültették ki a facsemetéket, de ez már szerencsére a múlté. Andrésiné Ambrus Ildikó igazgató hozzátette, meglepetésként érte őket, amikor eljött az erdősítés ideje, a tizenegyedikesek mondták, hogy ők még nem is ültettek erdőt, mivel ezt a feladatot általában a tizedikesek szokták végezni, de tavaly kimaradtak belőle. Most bepótolhatták.

Miután az iskola szolgálati Lada Nivájával Andrési Pál mellett nagy sebességgel, határozottan kizötykölődtünk a tanerdő már említett szegletébe, megállapítottuk, hogy valóban jó hangulatban telik a munka.

Nem kell annyit hajolgatni. Jobb ez mint a kapálás és legalább nincs olyan meleg – utalt a tizenegyedikes Kokes Krisztofer a kötelező nyári gyakorlatra, aminek fontos része az erdőművelés, azaz a kapálás. Komolyra fordítva a szót a fiatalember azt mondta, jó érzés, hogy új erdőt hoznak létre, nem marad üresen a terület és nem viszi a szél a homokot. Miután ezt megbeszéltük, elindult a csapat az ERTI (Erdészeti Tudományos Intézet) által kifejlesztett csemeteültető gép nyomában és elültettek néhány ezer fenyőcsemetét.