A fogorvoslás az egyik legdinamikusabban fejlődő egészségügyi ágazat. A technika rohamléptékben változik, amelynek köszönhetően a beavatkozások gyorsabbá, pontosabbá és tervezhetőbbé váltak. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy egy szakorvos lépést tart-e a trendekkel, hiszen az újítások bevezetésével jóval korszerűbb ellátást tud nyújtani pácienseinek.

A fogszabály- zásban például már elérhető a digitálisan megtervezett, számítógép által kontrollált kezelés, amelynek kö­szönhetően nemcsak hogy pontosabb lesz a kivitelezés, de alkalmazásával még a szakorvos be­tegszéknél töltött ideje is lerövidíthető. A technológia annyira új, hogy Nyugat-Európában is még csak kevesen alkalmazzák. Szegeden azonban már több hónapos tapasztalat is rendelkezésre áll róla az egyik magánrendelőben.

3D tervezés

A technológia alapja a 3D tervezés

– mondta el Kocsis András fogszabályozó szakorvos.

Ehhez rendelőnkben teljes koponya CT-t, arcszkennelést és digitális lenyomatmintát is tudunk készíteni. Ennek előnye a hagyományos leletfelvételen alapuló diagnosztikai vizsgálatokhoz képest, hogy a háromdimenziós felvételek se­­gítségével ti­­zedmilliméteres pontossággal meg tudjuk tervezni a fogszabályozó kezelést. A fogazat di­­gitális modelljén történő virtuális fogmozgatással pedig már előre látható, miként fog kinézni a páciens fogsora a kezelés végén, illetve hogy pontosan hogyan kell kivitelezni a beavatkozást a tökéletes eredmény eléréséhez

– magyarázta.

Miután egy szkenner segítségével a teljes fogsort néhány perc alatt digitalizálták, a szakorvosok számítógép előtt ülve tudják kialakítani az esztétikai és funkcionális szempontból is tökéletes fogsort. Annak ki­­számítására, hogy ehhez mi­­lyen fogmozgatásokra lesz szükség, speciális program áll rendelkezésre, amelyet azonban bizonyos mértékig felülírhatnak.

A szimuláció még azt is megmutatja, hogy a kiinduló állapotban milyen állásban és pontosan hova kell az egyes fogakra a bracketteket felragasztani, hogy aztán a több hónapig tartó kezeléssorozat végére a kívánt végeredmény alakuljon ki.

Helyben nyomtatnak

A digitális kezeléstervet ráadásul már nem csak előzetes látványtervként lehet használni: az egy 3D nyomtató segítségével a valóságba is átültethető. A technológia ugyanis már arra is lehetőséget ad, hogy az így megtervezett tökéletes fogszabályzót lényegében le is gyártsák.

Egy egyénre szabott, a fogazatot tökélete­sen mintázó műanyag sínt tu­­dunk helyben kinyomtatni, amelybe bele lehet helyezni a már digitálisan előre pozícionált bracketeket. Ezt követően ezt a ragasztási sablont már csak fel kell helyezni a páciens fogaira, a sínt lehúzva pedig a fogszabályozó készülék apró tartóelemei a kívánthelyen és állásban rögzülnek. Ez sokkal pontosabb kivitelezést tesz le­­­hetővé, mint amikor a keze­lőorvos szemmérték alapján állítja be a bracketteket, illetve a kezelés alatt az ívek hajlításával módosítja a fogak mozgatásának irányát. Ráadásul a páciensnek sem kell olyan sokáig a székben ülnie, hiszen nem egyesével, hanem egyszer­­re kerülnek fel a fogakra a rögzí­tett készülék tartóelemei

– mondta Kocsis András.

A technológiának köszönhetően tehát a fogszabályzás szakmai része számítógépnél történik, így a fogszabályzó tényleges felhelyezéséhez már nincs is szükség szakorvosra, azt egy jól képzett dentálhigiénikus is el tudja végezni.

Természetesen a diagnosztika és a tervezés továbbra is a szakorvos feladata és a fogszabályozó készülék véglegesítése, azaz a drótok bekötése is. Azzal azonban, hogy nem kell egyesével, kézzel felragasztgatni a bracketteket, lehetősége nyílik több páciens ellátására az adott rendelési idő alatt

– tette hozzá Kocsis András.

Műtéti segítség

A digitális technológia egyébként nemcsak a fogszabályzást, de a nagyobb állcsontsebészeti műtétek tervezését is tudja segíteni. Ehhez teljes arc szkennert használnak, amelynek képét kom­binálni lehet a digitalizált fogsor képével. Vituálisan így a komplett fejszerkezetet tudják már rekonstruálni élethű pontossággal, vagyis az operációt is meg lehet tervezni számítógépen.

Bonyolultabb fogszabályzási eltéréseknél, ahol csontokat is kell mozgatni, ez kiváló lehetőség arra, hogy előre lássuk, pontosan milyen vágásokkal és milyen korrekciókkal lehet majd elérni a tökéletes eredményt, lényegében kikísérletezhetjük a legjobb megoldást anélkül, hogy a betegnek ehhez a műtőasztalon kellene feküdnie

– magyarázta Kocsis doktor.



Bár ezek a technológiák még nagyon újnak számítanak, a kevesebb szakorvosi jelenlét miatt pedig talán fur­­csának is tűnhetnek a páciensek számára, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mégis hamar elfogadják, hiszen láthatóan kevesebb hibával készülnek a fogszabályzó készülékek, sőt a kezelés időtartama is lerövidülhet. A jövő fogszabályzása tehát úgy tűnik, már elsősorban az íróasztalok és a monitorok előtt zajlik majd, amelynek köszönhetően ugyan a szakorvossal kevesebb időt töltenek majd a páciensek, mi­­­­­vel azok munkájának egy részét szakszemélyzet veszi át, de összességében is rövidebb időt kell majd rászánniuk arra, hogy egy fogászati székben ücsörögjenek.