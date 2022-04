Az egészségmegőrzésre, a vízre, a környezettudatosságra és a szelektív hulladékgyűjtésre helyezik a hangsúlyt a héten az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódva.

Az hét első két napján a Tiszával foglalkoztak a diákok és a pedagógusok, akik kísérleteket is végeztek a folyónál. Szerdán már az egészséges életmódra fókuszáltak, így a több mint négyszáz felső tagozatos kerékpártúrán vett részt, a tanárokkal és a szülőkkel közösen Sziksósfürdőre tekertek ki, ahol „Állati jó napot” szervezett az iskola.

Zsigriné Sejtes Györgyi intézményvezető lapunknak elmondta, bár az iskola a belvárosban van, mégis minden szempontból zöld intézménynek számítanak, az örökös ökoiskola címet is elnyerték már. Hozzátette, a hetet "Az iskola olyan, amilyenné tesszük" mottóval szervezték meg, de az egész tanévet átöleli ez a mondat, hiszen szelektíven gyűjtik a szemetet, mindenki maga után takarít, valamint virágokat és fákat is szoktak ültetni. Kiemelte, a céljuk az, hogy felhívják a diákok figyelmét a környezettudatosságra, valamint arra, hogy ők maguk mit tehetnek érte.

Arról is beszélt, hogy a szerdai program által arra is ráirányították a fiatalok figyelmét, hogy nem feltétlenül kell mindig autóval menni az iskolába, hanem megtehetik azt kerékpárral is.

A kemping területén a Puha Mancsok-Segítő Állatok és Természet Alapítvány kutyaidomító bemutatóját tekintették meg a fiatalok, sőt a diákönkormányzat kezdeményezésére a közös felelősségvállalás jegyében a gyerekek állateledelt is adományoztak a Puha Mancsoknak és a Tappancs Alapítványnak is.

A Délmagyarországnak három nyolcadikos diák – Petrovics Dóra, Sümegi Domonkos István és Fülöp-Peregi Márk – arról beszélt, hogy a kutyák a mentális egészséghez is hozzájárulnak, és azt látták, hogy még azoknak a társaiknak is tetszett a bemutató, akik egyébként nem kedvelik az ebeket. Elárulták, a környezettudatosság része a mindennapjaiknak, ugyanis szelektíven gyűjtik a szemetet, gyakran mennek kerékpárral vagy gyalog iskolába, az uzsonnát zacskó helyett dobozban viszik, az innivalót pedig kulacsba teszik.