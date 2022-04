Tízórai

Korábban tartottunk nagymamanapot, amelyre csak őket hívtuk meg, ennek a továbbfejlesztése lett a mostani húsvéti készülődés – árulta el Búzáné Huszka Ildikó, a helyi tanintézmény igazgatóhelyettese, óvodavezető, miközben a kicsik és az idősebbek a közös húsvéti tízórait fogyasztották, előtte közösen imádkoztak. Volt 16 kilogramm lisztből sütött baksi foszlós kalács és kemencében főtt sonka, előbbit sógyurmával másolták a gyerekek, illetve azt is láthatták, miként működik a kemence.

Tojásfa és locsolkodás

A finom étkek után jöhetett a tojásfa díszítése, amelyen papírból hajtogatott díszeket helyeztek el a kicsik, akadtak, akik még az alsó ágakat is alig érték fel. Ezt követte a locsolkodás, és az ilyenkor szokásos versikék után a fiúk kórusban kérdezték: Szabad-e locsolni? A válasz is így érkezett: Igen! Volt olyan csöppség, aki bólogatott is hozzá.

A kis srácok pohárban rózsavizet szorongattak – akadt, aki belekóstolt –, belemártották az ujjukat és úgy hintették a lányok hajára. A jutalom sem maradt el, különböző színű papírba csomagolt csokitojásokat kaptak az apró lovagok. Ezt a hagyományos vödrös-vizes locsolkodás követte: Kecskeméti János a népviseletbe öltözött Török Jánosné Évát öntötte nyakon, hiába sikongott és menekült előle. Visítás és nevetés volt a jutalom.

Jól érezzük magunkat, szeretni valók a lányok és a fiúk, és el is várják, hogy szeressük őket. Nem nehéz. Az óvodával jó a kapcsolatunk, korábban is voltak hasonló közös rendezvények az Aranykor Idősek Klubjával – mondta szinte egyszerre Kiri János, akinek nincs unokája és Mihály Józsefné Rozália, neki viszont 8 unoka és 5 dédunoka alkotja a fiatalok családi csapatát.

Játékos vetélkedőkkel, tojáskereséssel, kirakóval, a nyuszi által „szétszórt, elhagyott tojások összeszedésével" folytatódott és zárult a nap, amelynek során táncház is volt.

Folytatás

Minden évben szeretnénk megtartani ezt a rendezvényt, hogy megőrizhessük a húsvéthoz kapcsolódó népszokásokat. Fontos, hogy olyanok is részt vegyenek a közös programban, akiknek nincs unokájuk, vagy éppen a gyerekek esetében már elhunyt a nagypapájuk, nagymamájuk. Egyben a húsvétvárást, a közös készülődést is újra divattá akarjuk tenni – mondta Búza Zsolt, Baks polgármestere.