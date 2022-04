Hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik az elmúlt több mint két esztendőben, a koronavírus járvány különböző szakaszaiban erőiket megfeszítve próbáltak mindannyiunknak segíteni. Voltak, akiket nem tudtak már sajnos megmenteni, de sokan kapták vissza a reményt a teljes felépülésre

– mondta Détár Zoltán, a Vitézi Rend hadnagya, aki Hódmezővásárhelyen, az Andrássy úti Károlyi ház udvarán két bográcsban főzte a tejszínes-tárkányos bárányragu levest április 16-án szombaton. Kiemelte, az egészségügyi dolgozók nemcsak az esküjükben vállaltakat teljesítették a nehéz időkben, hanem annál nagyságrendekkel többet.

Az egészségügyi dolgozók hivatásuk legjavát adták a legnehezebb időszakban, minden elismerést megérdemelnek. Azoknak főzünk ma, akik húsvétkor is dolgoznak, így szeretnénk kicsit ünnepibbé tenni a dolgos napjukat

– szögezte le a Vitézi Rend hadnagya. Az egytálételhez Benczúr-féle kézműves kenyeret is kaptak az egészségügyben dolgozók, szintén felajánlásból.

A leves két bográcsban rotyogott a Károlyi ház udvarán. A bárány Détár Zoltán nyájából származik, saját maga nevelte.

Arra ügyelünk, hogy ne a multikból származzon az alapanyag, hanem hazai forrásból

– mondta a jótékonysági akció kezdeményezője. A tejszínes-tárkonyos ragulevesbe 14 féle zöldség és gomba is került, valamint 8 kilogramm színhús. Négy liter tejszín, két liter tejföl és a fűszerek tették ízgazdaggá a készülő ételt.

A Vitézi Rendnek lassan ez már a tizedik jótékonysági akciója. Általában ünnepek előtt főznek azon hivatások dolgozóiért, akik a közösségért dolgoznak. Akcióik kedvezményezettjei voltak korábban a tűzoltók, a mentősök is, őket például szilveszter előtt vendégelték meg egytál meleg étellel. De szerveztek már főzést a covidban elhunyt mentősök árváinak megsegítésére is. Őket a május elején megrendezésre kerülő állattenyésztési napokon idén is segíti a Vitézi Rend.