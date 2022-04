Disznótor(k)os Fesztivált tartottak szombaton Sándorfalván. A Piactéren 18 csapat készített különböző finomságokat abból a rendelkezésre álló 10-10 kiló különleges sertésből készült darált húsból, melyet a szervező önkormányzattól kaptak. Természetesen a legnagyobb klasszikus a grillkolbász volt, melyet hagyományos mellett paprika nélkül is készítettek. De több helyen volt töltött káposzta és hamburger is, illetve láttunk húsgolyót, sőt hozott anyagból resztelt májat is.

Ezeket a zsűrinek félretett kóstolót leszámítva - merthogy az ételek versenyeztek - a csapatok fogyasztották el ebédre. Persze több helyen ezt nem ártott kiegészíteni, hiszen láttunk olyan társaságot, ahol 75-en voltak. De azok sem maradtak éhen, akik csupán látogatóba érkeztek a rendezvényre, kóstolójegyre ugyanis kaphattak sült húst savanyúsággal és kenyérrel. A desszertről pedig a Sándorfalvi Nők Klubja gondoskodott, melynek tagjai helyben készült csőrege fánkot kóstoltattak.

Fotó: Jenei Eszter

A program sztárvendége Bangó Margit volt, aki délután 2 órától adott élő zenés koncertet. A Kossuth-díjas előadóművészt nagy tömeg várta és meg is hálálta az érdeklődést, hiszen hatalmas, táncos bulit kerekített a piacon, méltó lezárást biztosítva a jó hangulatú rendezvénynek.