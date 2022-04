Az agrártechnikum 4 és fél hektáros mintagazdaságában van szőlős, gyümölcsös, fóliaház, üvegház és állattartó egység is, felszerelésére az elmúlt években csaknem 100 millió forintot fordítottak. Célja az, hogy a diákok a gyakorlatban is elsajátíthassák, miként működik egy családi gazdaság. Ráadásul az intézmény vezetősége igyekszik mindenben a lehető legkorszerűbb megoldásokat alkalmazni. Erre volt példa az is, amit tegnap láthattak az érdeklődők: az iskolával régóta együttműködő magáncégekkel közösen, drónok és számítógépek alkalmazásával bemutatták, hogyan működik a precíziós vetés.

A precíziós vetést figyelik a diákok a tangazdaság földjén. Fotók: Galamb József Agrártechnikum





Horváth Zoltán, az intézmény vezetője a Délmagyarországnak elmondta, ez a bemutató egy egyéves kísérleti munka záróakkordja volt. Több hektáron, különböző adottságú, más-más technológiát igénylő területen vetettek el úgy kukoricát, hogy a munkákat számítógépes programmal, drónnal lehet nyomon követni. Minden fordulónál más-más informatikai beállítást eszközöltek a vetőgépen, és a földbe kerülő kukoricák is különböző fajtájúak voltak. Biostimulánsokat is alkalmaztak, amelyeket az iskola laboratóriumában állítottak elő algakészítmények felhasználásával.



A cél az, hogy a talaj adottságaihoz alkalmazkodva a gazdálkodás során minél kevesebb kemikáliát kelljen használni, akár műtrágyát is kiváltani – mondta. A vetést menet közben a levegőből drónok kísérték nyomon, feltérképezték a területet, és a precíziós vetőgépek által gyűjtött adatok mellé azok is bekerültek, amelyeket ezek rögzítettek. A következő lépés a precíziós aratás lesz, majd annak az értékelése, hogy mennyire is sikerült optimálissá tenni a termelést.



A rendhagyó kísérlet idén szeptemberben folytatódik, amikor a 11. évfolyamos diákok a már meglévő, feldolgozott információk birtokában folytathatják a földeken az aktuális munkát.