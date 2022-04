10 millió 170 ezer forintot költenek a szegedi képviselők egynyári virág osztására, a legtöbbet, másfél millió forintot Kothencz János, a 15. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP) költi erre a célra a választókörzeti keretből – derült ki a pénzügyi bizottság szerdai ülésén. Az előterjesztés szerint Kothencz János nemcsak virágra, hanem 12 méternyi vadászkerítés és 5 méternyi léces kerítés telepítésére is költ, ezek a Pentelei sor 3. szám alatti ingatlan köré épülnek meg.

De kiderült az is, hogy a Hungaria Komondor Klub a Partfürdőn tart tenyészszemlét május 28-án, az államilag elismert komondor kutyatenyésztő szervezetet pedig Mihálffy Béla, Kiskundorozsma képviselője is támogatja a rendezvény bérleti díjának fedezésével – 300 ezer forint –, képviselői keretéből teszi ezt meg. A képviselő a Széksósi utcai óvoda bútorbeszerzéséhez is hozzájárul 250 ezer forinttal.

Megújul a Bibó utcában a járda is, erre a körzet képviselője, Molnár Zoltán 1 millió 481 ezer forintot költ el a választókörzeti keretből. Ménesi Imre gyermeknapi rendezvényhez igényelt forrást, 1,2 millió forintot, a programot a Búvár-tónál tartják majd meg.

A szerdai ülésen szó volt még arról, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. két darab recirkulációs szivattyút telepített a városi szennyvíztisztító telepre, ezek iszap- és szennyvíz-recirkulációs, valamint átemelési célokra használhatók.

Emellett az IKV Zrt. pályázatot ír ki 7 üzlethelyiség, 1 iroda, 1 állandó garázs és 1 szolgáltató egység bérbeadására. Üzletet a Püspök, a Jókai, a Deák Ferenc, a Károlyi, a Kárász és a Mérey utcában, valamint a Szabadság téren lehet bérelni, míg garázst a Tisza Lajos körúton, irodát a Kiss Ernő utcában, szolgáltató egységet pedig a Feketesas utcában lehet bérbe venni.