Három hektár területen erdő aljnövényzete égett a napokban Ásotthalom közelében. A tűzesethez a ruzsai és a szegedi hivatásos, valamint a mórahalmi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik rövid idő alatt elfojtották a lángokat. A száraz fű lángolt Derek­egyházon, a Rákóczi utcában is, de ezt is sikerült megfékezni, ahogy a múlt heti szentesi nádastüzet is.

Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Megyeii Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Délmagyarországnak elmondta, hogy mostanáig csaknem 150 szabadtéri tűz volt Csongrád-Csanád megyében, összesen mintegy majdnem húsz hektárnyi terület égett le.

A szóvivő emlékeztetett, hogy a megyében továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom, éppen a hasonló esetek megelőzése miatt. A szakemberek többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Kerten belül zöldhulladékot csak abban az esetben lehet égetni, amennyiben azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Szegeden alap­esetben tilos az avarégetés, mert az önkormányzat a komposztálást helyezi előtérbe. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a belvároson kívül március 1-je és április 15-e, valamint október 1-je és november 30-a között lehetséges, ám a belvárosban mindig tilos.

Természetesen, ha tűzgyújtási tilalom van, akkor a külvárosi részeken is tilos a kerti hulladék égetése, az említett időszakokban is.