Egy hónappal az épületegyüttes átadását követően lassanként élettel telik meg Földeák új sportcsarnoka – tudtuk meg a Návay Lajos Általános Iskola igazgatójától, Tóth Imrétől. Mint megírtuk, az oktatási in­tézmény udvara Gagarin utca felőli szélén megálmodott, 20-szor 40 méteres küzdőtérrel rendelkező létesítmény megépítéséről 5 esztendeje született kormánydöntés. Az alapkőletételre tavalyelőtt szeptemberben került sor, a teljes egészé­ben állami beruházás 907 millió forintba került.



Az átadáskor, az első tornaórán Hajnal Gábor polgármester arról beszélt, hogy a csarnokot délelőttönként az általános iskola 215 alsó és felső tagozatos diákja fogja használni a testnevelésórák alkalmával – korábban csak egy 60 négyzetméteres tornaszoba jutott nekik. Délutánonként pedig helyi és környékbeli sportegyesületek, civil szervezetek kaphatják meg edzésekre, mérkőzésekre, rendezvényekre. Ebben az elsőség természetesen a földeákiakat illeti, de ha marad szabad kapacitás, akár makói vagy hódmezővásárhelyi jelentkezőket is szívesen látnak.



Tóth Imre most arról tájékoztatta a Délmagyarorszá­got, hogy bár az igazán nagy kihasználtság időszaka nyilván az ősz és a tél lesz, a csarnok naptára így is kezd megtelni, folynak a szerződéskötések a tulajdonos tankerülettel. Már igénybe veszi a létesítményt edzésekre a helyi Bozsik utánpótlás-focicsapat és a makói kézilabdaklub, kor­­osztályonként heti kétszer két, összesen tizenkét órában. De érdeklődött például a helyi öregfiúk labdarúgó-válogatottja, illetve hódmezővásárhelyi egyesületek ugyancsak. Szó van sportesemények, tornák megrendezéséről is.



Tóth Imre azt mondta, ha valakit érdekel hasonló cél- ra a földeáki sportcsarnok, hozzá fordulhat egyezte- tés céljából. A terembérletről ter­­mészetesen a tankerülettel kell majd szerződést kötni, és nekik is kell fizetni, átutalással.