Először 2010-ben merült fel a Kishomokon, illetve Új-Kishomokon élők körében, hogy jó lenne egy közösségi ház, ahol programokat szervezhetnének. Erre a 2014-ben kiírt TOP-program lehetőséget is biztosított. A pályázatot Almási István polgármestersége alatt nyújtottuk be

– reagált a közelmúltban megjelent, Szabó János alpolgármester információi által közzétett cikkünkre Benkő Zsolt.



Kulcsprojekt volt az olvasókörök fejlesztése. 2016-ban el­­nyert a város egy olyan fejlesztési lehetőséget, amely 3 olvasókör felújítására és egy új-kishomoki közösségi ház építésére adott lehetőséget. Nagyon sajnálom, hogy ezt az utóbbi 4 évben nem valósították meg, de talán most, 2022-ben valóban elkezdődik a fejlesztés, annál is inkább, mert az elmúlt másfél évtizedben nagyon sokan költöztek ebbe a városrészbe. A játszótér és a kormányzati támogatással megvalósult műfüves focipálya mellett nagyon fontos szerepet tölthet be a közösség tér, ami új lehetőséget teremt az itt élők számára

– fogalmazott.



Néhány napja Szabó János, Hódmezővásárhely harmadik alpolgármestere jelentette be a közösségi oldalán, hogy három olvasókört, a csúcsit, a tarjánit és az újvárosit energetikailag felújítják, akadálymentesítik. Új-Kishomokon, a játszótérnél pedig egy új, 211 négyzetméteres, beépítetlen padlásterű olvasókört, közösségi házat építenek, ami 50 fő befogadására lesz alkalmas. Az épületet akadálymentesítik, úgy alakítják ki, hogy bel- és kültéri rendezvényeket egyaránt lehessen ott tartani. Az új épület környezetét is rendbe teszik.

Az épülethez egy fedett teraszt is építenek. Az udvar kapcsolódik a már elkészült új-kishomoki játszótérhez és a műfüves focipályához. Az önkormányzat felhívására ajánlatot tett cégek közül a felújítások elvégzésére a SZIKI-ÉP Kft.-vel, az új-kishomoki olvasókör felépítésére a Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Kft.-vel kötöttek szerződést. A felújításokra 6 hónap, az új épület kivitelezésére 10 hónap áll a nyertes vállalkozók rendelkezésére.