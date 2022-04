Mint megtudtuk, az egyházközség folyamatosan dolgozik az épületeik állagmegóvásán. 2018-ban a Kálvária temetőben található római katolikus kápolna teljes külső és belső felújítását végezték el, ezt követően 2020-ban a templomi szentély burkolatának megújítása készült el, tavaly pedig a plébánia külső homlokzata kapott új festést. A felújításokat az egyházközség saját forrásaiból oldották meg.

A most folyó munkálatok, a templom homlokzati festése mintegy 30 millió forintba kerül. Ebből 15 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázaton nyertek el, a költségek másik felét az egyházközség tartalékából és a hívek adományaiból kell előteremteni.

A hívekkel együtt nagyon örülünk a sikeres pályázatnak, és bizakodva fogtunk neki a templom külső homlokzatának felújításának. A munkák elkészülte bizonyára sokak megelégedésére városképi megújulást is jelent majd – mondta el Gruber László plébános.

Hozzátette, a Szent Anna-­temp­­lomra további felújítás is ráférne. Az épület legégetőbb problémája az elöregedett tetőszerkezet, minél hamarabb szükséges lenne a tetőhéjazat megújítása és a toronysisak cseréje. Emellett belül is vannak jelentős gondok, a boltívek mentén hosszában és keresztirányban is végigrepedt az épület. A teljes felújítás egy több százmilliós projekt lenne, ezt csak pályázati támogatással tudná megvalósítani az egyházközség.