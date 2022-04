Egy év alatt 3084-gyel csökkent a megye lakosságszáma – ez derült ki a Belügyminisztérium lakcímnyilvántartásából. Míg 2021. január 1-jén 406 959-en éltek Csongrád-Csanád megyében, addig 2022. január 1-jén már csak 403 875-en rendelkeztek megyei lakcímmel.

Főként a városok lélekszámában tapasztalható nagyobb csökkenés, Szegeden például 1832-vel laknak most kevesebben 2021-hez képest, azaz 159 095-en lakják a megyeszékhelyet. De a tavalyihoz képest Hódmezővásárhelyen is 487-tel élnek kevesebben, összesen 43 544-en, míg Makó lakosságszáma 257-tel csökkent, ott most 22 896-an laknak.

Azonban van olyan város, ahol épp az ellenkezője tapasztalható, ilyen Csanádpalota, melynek lélekszáma 2807-re emelkedett, ez 24-gyel több, mint a 2021-es lakosságszám. Többen élnek Mórahalmon és Sándorfalván is, előbbi 36, míg utóbbi 38 új lakóval gyarapodott. Így Mórahalom 6533, Sándorfalva pedig 8539 lakóval rendelkezik.

A községek közül is vannak kiemelkedők. Deszkről már elmondható, hogy 4 ezernél is többen lakják, miután tavaly óta 49 fővel gyarapodtak, így már 4004 deszkit tartanak nyilván. Szatymazon is egyre többen élnek, egy év alatt 97 új lakója lett a Szegedhez közeli községnek, így már 5182-en lakják.

Barna Károly, Szatymaz polgármestere kérdésünkre elmondta, folyamatos emelkedés tapasztalható a lakosságszámban, a korábbi években 100-120 fős gyarapodást tapasztaltak, tavaly átlépték az 5 ezer főt. Kiemelte, ez olyan adat, amely arra enged következtetni, hogy település élhetősége és fejlettsége rendben van. Hozzátette, az új lakóktól mindig megkérdezi, hogy milyen szempontok alapján döntöttek Szatymaz mellett.

A legtöbben azt válaszolják, hogy azért, mert a község kiemelkedő a munkahely és az autópálya közelségében, a nevelési és oktatási intézményekben, a szociális ellátórendszerben, valamint a kikapcsolódási és sportolási lehetőségekben is. Beszámolt arról is, hogy a szatymaziak fele tanyán vagy zártkertben él, őket 6 tanyagondnoki szolgálat segíti. Tavaly az idősbarát önkormányzat címet is elnyerte a település, hiszen a szociális ellátásban is kiemelkedő munkát végez az önkormányzat.