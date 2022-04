A jó idő beköszöntével ismét előkerültek a garázsokból a robogók. A tulajdonosok jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, hogy a biztosítási kötelezettség minden olyan segédmotoros kerékpárra is kiterjed, amely részt vesz a közúti forgalomban. Az Magyar Nemzeti Bank legutóbb kiadott statisztikái szerint a 12 kW alatti teljesítménykategóriában 37, míg a 13-35 kW közöttiben csupán 59 ezer kötelező biztosítást kötöttek az üzemben- tartók.

Ez együttesen is csak közelíti a 100 ezret, noha a hazai robogóállomány nagysága eléri a 600 ezer példányt. Mindez azt jelenti, hogy félmilliónyi üzembentartó szabálytalanul közlekedik járművével az utakon – hangsúlyozza a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).



A robogók által okozott ká­­rok átlagos összege gyorsan emelkedik. A jegybank leg­utolsó ismert statisztikái szerint a 12 kW alatti teljesítménykategóriában egy év alatt 420-ról 505 ezerre, míg a 13-35 kW közöttiben 462-ről 763 ezer forintra nőtt a baleseteknél kifizetett átlagos kártérítés. Az utóbbi csoportban tehát 65 százalékos volt a növekedés! Ugyanakkor személyi sérülésnél a kárösszeg könnyen elérheti a több milliós szintet is – különösen ha tartós egészségkárosodással, rok­­kantsággal végződik az eset. Biztosítás hiányában a károkozó mindezt saját zsebből kénytelen fizetni. A vétlen félnek ilyenkor a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) kártalanítási számlája térít, mielőtt az összeget behajtaná a károkozón. Utólag természetesen minden lehetséges eszközzel próbálja azt „visszasze- rezni”.

A fenti számok is egyértelműen azt jelzik, hogy nemcsak kötelező, de mindenképpen célszerű is megkötni a havi néhány száz forintos díjú biztosítást a robogóra – magyarázza Cselovszki Zsolt. A FBAMSZ el­­nökségi tagja hangsúlyozza, attól sem kell tartani, hogy a robogósokat biztosításkötéskor retorzió éri a korábbi mulasztásuk miatt. Nem kell ugyanis fedezetlenségi díjat fizetni, mint a gépkocsik vagy motorkerékpárok esetében, igazoltatáskor pedig a rendőrök csak azt vizsgálják, hogy az adott időpontban a jármű rendelkezik-e biztosítással. Ami azonban a megkötés előtt okozott károkra értelemszerűen nem kínál fedezetet – mondja a szakember.



Fontos tudni, hogy amennyiben a jármű nem rendelkezik rendszámmal, a biztosítók az alvázszámra kötik a kötelezőt, amelynek meglétét jól látható helyre kiragasztott matrica igazolja. A robogók előtörténetét sehol nem vezetik, így bonus-malus besorolás sem befolyásolja a fizetendő biztosítási díj mértékét.