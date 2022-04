Az ülésen a részönkormányzat elfogadta a 2021-es évről szóló beszámolót, amely a vásárhelyi közgyűlés elé kerül az április 28-i ülésen.



Benkő Zsolt, a részönkormányzat elnöke a közösségi házként funkcionáló egykori iskolaépület tervezett tetőfelújításáról is tájékoztatta a megjelent lakosokat. A vásárhelyi önkormányzat a költségvetésben 1 millió forintot szavazott meg a részönkormányzat javára, ezt a pénzt tervezik a felújításra fordítani. Csakhogy időközben megdrágultak az építőanyagok, így valószínűleg legalább a duplájába kerül a munka, vagy még többe, ezért áthajtás nem lesz, csak javítás.



Benkő beszélt arról is, hogy a településrészen több fa kiszáradt, például a játszótéren azok a pusztaszilek is, amelyeket a Szikáncs Jövőjéért Egyesület 2007-ben ültetett. A részönkormányzathoz lakossági kérés is érkezett. Szeretnék, ha a település határában lévő buszmegálló kerékpártárolóját kibetonoznák, hogy esős időben ne sárban kelljen a biciklikért menni. Benkő Zsolt megígérte, megoldják a kérést.



A közmeghallgatáson szó esett arról is, hogy idén tovább folytatják a Petőfi utca vízelvezető rendszerének javítását. A lakosság azt kérte, a Hétvezér téren is végezzenek hasonló munkákat, de arra csak kisajátítással lenne mód. Panaszkodtak a szikáncsiak a vízminőségre is, és arra, hiába épült víztorony, sokszor van vízkorlátozás.



Bosszantja a helyieket a Dózsa utcai „hajléktalanszálló” is. Egy romos, elhanyagolt, WC nélküli ingatlanba többen jogtalanul költöztek be. Gyakoriak a tivornyák, és az ürülék gyomorforgató szagú. Az ülésen részt vevő Nagy Péter, az önkormányzat jogi irodájának megbízott vezetője azt javasolta, jelezzék a problémát a kormányhivatalnál, ahol közegészségügyi eljárást indíthatnak az ott lakók ellen.